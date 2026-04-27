Žilina začala doručovať rozhodnutia o vyrubení miestnych daní
Autor TASR
Žilina 27. apríla (TASR) - Žilinská radnica začína s doručovaním rozhodnutí o vyrubení miestnych daní. Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa budú do žilinských domácností doručovať zamestnanci mesta. Informovala o tom žilinská hovorkyňa Zuzana Ondrášová.
Samospráva bude takýmto spôsobom doručovať výmery fyzickým osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. „Týka sa to výlučne rozhodnutí k dani z nehnuteľností a dani za psa. Rozhodnutia k poplatku za komunálny odpad budú doručované neskôr,“ upozornila Ondrášová.
Doplnila, že sadzby dane z nehnuteľnosti a dane za psa sa v porovnaní s minulým rokom nezmenili. „Občania majú možnosť daň z nehnuteľností zaplatiť v troch splátkach so splatnosťou do 30. júna, 31. júla a 31. augusta 2026. Pri dani za psa je len jedna splátka so splatnosťou do 30. júna 2026,“ dodala Ondrášová.
