Žilina začala s prípravami na celoplošné testovanie

Žilina 12. januára (TASR) – Mesto Žilina začalo prípravy na celoplošné testovanie, ktoré by sa malo uskutočniť 23. a 24. januára. Po rokovaní krízového štábu mesta prostredníctvom videokonferencie o tom v utorok informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že krízový štáb sa venoval aj súčasnej epidemickej situácii v Žiline a regióne, platným preventívnym opatreniam a očkovaniu proti ochoreniu COVID-19.



"Hoci sa informácie menia v čase, pracujeme na príprave celoplošného testovania v Žiline. S jeho organizáciou už máme skúsenosti. Verím preto, že ak sa testovanie uskutoční, bude rovnako bezproblémové ako v minulom roku. Do prípravy testovania sa opäť zapojí veľké množstvo ľudí, ktorým vopred touto cestou ďakujem. Situácia nie je jednoduchá, ľudia sú unavení a všetci by sme boli najradšej, aby sme žili v pokojnejších časoch. Ja osobne, mesto, ale aj jeho pracovníci budeme v tomto procese maximálne nápomocní," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Krízový tím mesta sa na utorkovom zasadnutí zaoberal aj pokračovaním očkovania zamestnancov kritickej infraštruktúry mesta. "Prvých 73 pracovníkov, medzi nimi napríklad opatrovateľky, terénni sociálni pracovníci či mestskí policajti pracujúci v priamom kontakte s rizikovými skupinami, dostalo vakcínu proti ochoreniu COVID-19 v sobotu (9. 1.). Na očkovanie sa stále môžu prihlásiť vybrané skupiny ľudí, ktoré pri starostlivosti o chorých priamo alebo nepriamo vypomáhajú. Formulár na prihlásenie je dostupný na stránke Ministerstva zdravotníctva SR," dodal Miškovčík.



Žilinská samospráva podľa neho pracuje aj na príprave ďalších stálych mobilných odberných miest. "V prípade potreby a zhoršenia epidemickej situácie bude obnovená činnosť Krízového centra mesta Žilina, informačnej telefonickej linky, online chatu pre nepočujúcich, činnosť dobrovoľníckej služby pre ľudí v núdzi, ako aj centra dobrovoľníckej psychologickej podpory. Podobne ako to bolo vlani počas prvej vlny nového koronavírusu," konkretizoval hovorca mesta.