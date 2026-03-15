Žilina začne s očakávanou rekonštrukciou na Bulvári
Rekonštrukcia bude prebiehať postupne po jednotlivých častiach.
Autor TASR
Žilina 15. marca (TASR) - Mesto Žilina začne už o niekoľko týždňov s očakávanou rekonštrukciou na Bulvári. Ide o jednu z najobľúbenejších a najživších častí Žiliny, preto si modernizáciu už dlhodobo vyžadovala. Výsledkom by mal byť kvalitnejší verejný priestor, ktorý bude zároveň atraktívny pre obyvateľov, návštevníkov aj podnikateľov pôsobiacich na Bulvári. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
V rámci rekonštrukcie chce samospráva zmodernizovať chodníky a komunikáciu, čo zahŕňa odstránenie starých asfaltových vrstiev, úpravu podložia a následné zhotovenie novej žulovej dlažby s obrubníkmi. „Vynovený Bulvár bude mať krajšiu zeleň a viac stromov, vymenený mestský mobiliár a sochu Antona Bernoláka zvýrazní nové osvetlenie. Novinkou bude aj jasné vymedzenie hraníc medzi verejným priestranstvom a prevádzkami, vďaka čomu bude Bulvár prehľadnejší a kvalitnejšie usporiadaný,“ priblížila hovorkyňa.
Na Mestskom úrade v Žiline sa v tomto týždni uskutočnilo pracovné stretnutie s majiteľmi prevádzok a ďalšími podnikateľmi pôsobiacimi na Bulvári, nakoľko sa rekonštrukcia dotkne najmä fungovania prevádzok. Cieľom bolo predstaviť pripravovanú rekonštrukciu, vysvetliť jednotlivé kroky realizácie a pomôcť prevádzkam a podnikateľom pripraviť sa na obdobie stavebných prác.
Vstupy do bytových domov aj jednotlivých prevádzok budú počas celej realizácie zabezpečené. Dočasne však dôjde k obmedzeniu parkovania na komunikácii. „Vstupy vozidiel do vnútroblokov budú na určitý čas odstavené, aby sa umožnil pohyb stavebnej techniky. Mesto zároveň pripravilo riešenia pre odvoz odpadu. Počas prác budú stojiská dočasne premiestnené alebo budú odpad zvážať menšie mechanizmy,“ podotkla Ondrášová.
Rekonštrukcia bude prebiehať postupne po jednotlivých častiach. Po ukončení prác na jednej strane Bulváru sa stavebné aktivity presunú na druhú, aby sa dosahy na každodenné fungovanie prevádzok aj pohyb obyvateľov minimalizovali. Samospráva zároveň požiadala prevádzkarov o súčinnosť počas realizácie, najmä o odstránenie prvkov z verejného priestoru, rešpektovanie dočasných obmedzení pohybu a parkovania či komunikáciu so zhotoviteľom stavby.
