Žilina začne triediť kuchynský odpad, rozdá štartovacie balíčky

Žilina 27. novembra (TASR) – Mesto Žilina bude od 1. januára 2021 triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík pripomenul, že povinnosť zabezpečiť triedenie majú všetky mestá a obce na Slovensku.



"Kuchynský bioodpad, ktorý v našom meste vytriedime, sa bude dvakrát týždenne odvážať do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove. Tam sa v prvom kroku zneutralizujú škodlivé látky. Následne sa z neho pripraví prírodný kompost, plný výživy a minerálnych látok, ktorý sa ďalej zapracováva do poľnohospodárskej pôdy na jej skvalitnenie. Zhodnocovanie a zužitkovanie kuchynského bioodpadu sa tiež môže využívať na výrobu tepla a elektrickej energie," uviedla vedúca odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Alena Vavrová.



Miškovčík upozornil, že využitie kuchynského bioodpadu je možné iba za predpokladu, že sa triedi správne. "Do kontajnera na bioodpad je potrebné hádzať len veci, ktoré tam patria. V opačnom prípade sa jeho obsah znehodnotí a napokon skončí na skládke zmiešaného komunálneho odpadu tak ako doposiaľ," vysvetlil.



Vytriedený kuchynský bioodpad budú môcť Žilinčania vyhadzovať do špeciálnych kontajnerov. "Na tento účel ich rozmiestnia do konca decembra v meste 100 kusov. Na triedenie kuchynského bioodpadu je potrebné využívať výlučne biologicky rozložiteľné vrecká," doplnil Miškovčík.



Mesto Žilina pripravilo ako benefit nad rámec zákonom stanovených povinností pre každú domácnosť v paneláku a bytových domoch štartovací balíček na triedenie kuchynského bioodpadu. "Obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu. Balíček však nie je určený pre domácnosti v rodinných domoch, kde je viac miesta aj možností, ako bioodpad triediť. Navyše rodinné domy dostali v minulosti od mesta kompostéry, ktoré sa môžu využívať aj na likvidáciu kuchynského bioodpadu," podotkol hovorca mesta.



Štartovacie balíčky sa budú odovzdávať v areáli Mestskej krytej plavárne Žilina na ulici Vysokoškolákov. "Prvá etapa sa začína od 7. decembra do 18. decembra 2020 v pracovných dňoch od 14.00 do 18.00 h a v sobotu od 9.00 do 12.00 h. Je určená pre obyvateľov sídlisk Hliny a Hájik, distribúcia pre ostatné domácnosti bude pokračovať v januári 2021. O presnom termíne budeme verejnosť včas informovať," dodal Miškovčík.