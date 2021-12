Žilina začne v januári so zberom a odvozom vianočných stromčekov

Žilina 30. decembra (TASR) – Zber a odvoz živých vianočných stromčekov sa v Žiline začne od pondelka 17. januára 2022. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka ich ekologicky zhodnotia zmluvné spoločnosti, ktoré sa starajú o údržbu zelene.



Doplnil, že vianočné stromčeky sa budú zbierať a odvážať priebežne podľa potreby. "Odzdobené vianočné stromčeky na sídliskách je nutné uložiť na jedno miesto pri stojiskách na kontajnery. Občania tiež môžu stromček priviezť osobne a bezplatne ho odovzdať do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Žiline-Považskom Chlmci," uviedol Miškovčík.



Pripomenul, že zberňa je otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. "Odovzdané stromčeky sa štiepkujú a štiepka sa kompostuje, prípadne sa využíva ako mulčovací materiál pri nových výsadbách," dodal hovorca mesta.