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Žilina zakladá spoločný podnik s Hestiou na výstavbu nájomných bytov
Na základe spoločenskej zmluvy bude mať žilinská samospráva v novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným 15-percentný podiel.
Autor TASR
Žilina 23. júna (TASR) - Mesto Žilina založí s investičným fondom Hestia Group spoločný podnik na výstavbu štátom podporovaných nájomných bytov. Príslušné uznesenie schválili väčšinou hlasov na utorkovom zasadnutí zastupiteľstva mestskí poslanci. Z 23 prítomných poslancov vznik spoločného podniku s názvom Hestia Žilina podporilo 17, piati sa hlasovania zdržali a jeden hlasoval proti.
Na základe spoločenskej zmluvy bude mať žilinská samospráva v novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným 15-percentný podiel. Spoločnosť bude mať dvoch konateľov, pričom jedným z nich bude primátor Peter Fiabáne. V zmysle spoločenskej zmluvy bude na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia vyžadovaný súhlas 100 percent hlasov všetkých spoločníkov.
Radnica pred časom spoločne s Hestiou predstavila základné kontúry projektu, ktorý počíta s výstavbou 276 nájomných bytov v lokalite na Kraskovej ulici. Žilinská samospráva by mala vstúpiť do spoločného podniku vložením pozemkov vhodných pre výstavbu nájomných bytov. Rozpočet žilinskej samosprávy nepocíti pri tomto projekte žiadnu finančnú záťaž.
Mesto Žilina aktuálne vlastní približne 1100 nájomných bytov postavených v minulosti prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré slúžia ako nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov. Podľa aprílových dát na žilinské nájomné byty čaká viac ako 180 rodín, pričom o štátom podporované bývanie v Žiline prejavilo záujem ďalších 677 ľudí. V celom Žilinskom kraji evidovala Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania ku koncu marca 1335 záujemcov.
Na základe spoločenskej zmluvy bude mať žilinská samospráva v novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným 15-percentný podiel. Spoločnosť bude mať dvoch konateľov, pričom jedným z nich bude primátor Peter Fiabáne. V zmysle spoločenskej zmluvy bude na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia vyžadovaný súhlas 100 percent hlasov všetkých spoločníkov.
Radnica pred časom spoločne s Hestiou predstavila základné kontúry projektu, ktorý počíta s výstavbou 276 nájomných bytov v lokalite na Kraskovej ulici. Žilinská samospráva by mala vstúpiť do spoločného podniku vložením pozemkov vhodných pre výstavbu nájomných bytov. Rozpočet žilinskej samosprávy nepocíti pri tomto projekte žiadnu finančnú záťaž.
Mesto Žilina aktuálne vlastní približne 1100 nájomných bytov postavených v minulosti prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré slúžia ako nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov. Podľa aprílových dát na žilinské nájomné byty čaká viac ako 180 rodín, pričom o štátom podporované bývanie v Žiline prejavilo záujem ďalších 677 ľudí. V celom Žilinskom kraji evidovala Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania ku koncu marca 1335 záujemcov.