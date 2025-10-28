< sekcia Regióny
Zamestnanci Úradu Žilinského kraja budú mať 17. novembra voľný deň
Autor TASR
Žilina 28. októbra (TASR) - Na znak úcty k odkazu Dňa boja za slobodu a demokraciu budú mať zamestnanci Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) 17. novembra 2025 voľno. Pri príležitosti výročia vzniku Československej republiky to oznámila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
„Deň, keď si pripomíname vznik samostatného Československa, je pripomienkou odvahy, štátnosti a spoločnej cesty k demokracii. Sedemnásty november 1989 bol jej obnovením - symbolom znovuzískania občianskych a náboženských slobôd, víťazstva demokracie nad totalitou a návratu k dôstojnosti človeka,“ uviedla Jurinová.
Podľa nej sú hodnoty, ktoré 17. november reprezentuje - sloboda, demokracia, solidarita a občianska zodpovednosť - základnými piliermi života v slobodnej spoločnosti. „Aj preto sme sa rozhodli ponechať tento deň ako voľno pre zamestnancov úradu, ako symbolický prejav úcty k odkazu 17. novembra,“ doplnila Jurinová.
Zároveň vyzvala riaditeľov krajských organizácií, škôl, kultúrnych zariadení a ďalších inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, aby si tento deň dôstojne pripomenuli, prípadne zvážili udelenie riaditeľského voľna žiakom a zamestnancom tam, kde to prevádzkové podmienky umožnia. „Ďakujem všetkým, ktorí sa svojou prácou zasadzujú o to, aby princípy slobody a demokracie boli živou hodnotou nášho každodenného života,“ uzavrela predsedníčka ŽSK.
