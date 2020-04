Zdieľané bicykle budú opäť v uliciach Žiliny od 1. mája

Žilina 30. apríla (TASR) – Obyvatelia a návštevníci Žiliny budú môcť od piatka opäť využívať zdieľané bicykle. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Rozhodnutiu spustiť bikesharing napriek mimoriadnej situácii podľa hovorcu predchádzala komunikácia vedenia mesta, partnerov a technického zabezpečovateľa projektu, ale najmä súhlasné stanovisko regionálneho hygienika. Stanice so stojanmi a bicykle budú každý deň preventívne dezinfikovať.



"Systém zdieľaných bicyklov je moderný a využívaný spôsob mestskej mobility. Som rád, že v Žiline môžeme otvoriť už druhú sezónu projektu BikeKIA. Vďaka ústretovosti dodávateľa projektu sa nám podarilo vyrokovať nadštandardné dezinfekčné opatrenia. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s novým koronavírusom chcem zároveň požiadať o dodržiavanie hygienických nariadení," uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.



Na vypožičanie bude k dispozícii 120 bicyklov na 20 stanovištiach v meste. Stanica Internáty Veľký diel však bude v dôsledku rekonštrukčných prác na objekte, pri ktorom sa nachádza, nedostupná až do ukončenia prác. "Ide o preventívno-bezpečnostné opatrenie prevádzkovateľa služby. V uvedenej stanici sa počas tejto doby nebude dať bicykel vypožičať ani vrátiť," upozornil hovorca mesta. Dodal, že počet bicyklov zostáva nezmenený a stanicu po ukončení sprístupnia verejnosti.



Záujemcovia o službu sa môžu bezplatne zaregistrovať prostredníctvom webu www.bikekia.sk alebo aplikácie, dostupnej bezplatne pre Android a iOS. Následne si cez smartfón môžu požičať bicykel zo stojana. "Bikesharing v Žiline je bezplatný po dobu jednej hodiny. Súčasťou staníc sú stojany na bicykle a informačný panel s opisom systému – návodom na požičanie a vrátenie bicykla. Každý bicykel má zabudovaný GPS lokalizátor," priblížil Miškovčík.



Od spustenia registrácie vo februári 2019 zaznamenal prevádzkovateľ systému zdieľaných bicyklov takmer 22 500 používateľov. Pilotná sezóna so sebou priniesla viac ako 290 000 prenájmov. Počas zimnej prestávky, ktorá trvala od decembra minulého roku, prešli bicykle generálnou opravou. Podarilo sa tiež osadiť ďalších 27 nových stojanov na bicykle. Sezóna bikesharingu v Žiline by mala tento rok trvať do konca novembra.