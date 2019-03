Žilina spúšťa systém zdieľaných bicyklov

Dokovacie stanice sú rozmiestnené prevažne v centre a širšom centre mesta, aby pokryli dôležité dopravné uzly.

Žilina 23. marca (TASR) – Mesto Žilina spustí systém zdieľaných bicyklov pod značkou BikeKIA v piatok 29. marca na Námestí Andreja Hlinku. Žilinčania budú mať k dispozícii 120 bicyklov na 20 stanovištiach. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



Doplnila, že dokovacie stanice sú rozmiestnené prevažne v centre a širšom centre mesta, aby pokryli dôležité dopravné uzly. "Záujemcovia o službu sa už môžu bezplatne zaregistrovať prostredníctvom webu www.bikekia.sk alebo aplikácie, dostupnej bezplatne pre Android a iOS. Následne si budú môcť prostredníctvom smartfónu požičať bicykel zo stojana. Bikesharing v Žiline je bezplatný počas jednej hodiny. Ak chce cyklista využívať bicykel dlhšie, stačí ho vždy do 60 minút vrátiť a v prípade potreby si požičať ďalší," uviedla hovorkyňa mesta.



Systém zdieľaných bicyklov v Žiline financovala Nadácia Kia Motors Slovakia v roku 2018 sumou viac ako 320.000 eur. "S mestom Žilina budeme po dobu piatich rokov spolufinancovať údržby systému, teda rozvoz bicyklov, ich čistenie, opravu a uskladnenie. Okrem toho budeme aj naďalej hradiť náklady spojené so zákazníckou linkou, poistením a aktualizáciou softvéru," povedal správca nadácie Branislav Hadár.



Popri financovaní projektu vybrala nadácia i dodávateľa systému, spoločnosť ARRIVA, ktorá má skúsenosti s prevádzkovaním tohto systému aj v iných mestách. "Chceli sme sa kvalitou systému vyrovnať ostatným európskym mestám, v ktorých zdieľané bicykle fungujú roky. Preto sme už od septembra 2017 začali s porovnávaním rôznych dodávateľov v európskych metropolách. Dúfame, že BikeKIA sa stane každodennou súčasťou života Žilinčanov a systém bude plne využívaný," doplnil správca nadácie.



"Som nesmierne rád, že sa nám podarilo dotiahnuť projekt do úspešného konca a už o niekoľko dní sa tento systém rozbehne aj v našom meste. Bikesharing nám prinesie novú formu mobility, komfortnejší a zdravší spôsob prepravy. Aj vďaka verejným zdieľaným bicyklom sa budú môcť Žilinčania, ale i návštevníci nášho mesta vyhnúť preplnenej mestskej doprave, či čoraz častejším kolónam áut," dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.