Zdravotní klauni merali pred poliklinikou v Žiline bezpečné rozostupy

Žilina 1. júna (TASR) – Bezpečné rozstupy medzi malými pacientmi merali v pondelok dopoludnia zdravotní klauni pred budovou detskej polikliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline, kde zároveň bublifukom dezinfikovali ovzdušie. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej budú zlepšenie nálady a zmiernenie stresu pred vyšetrením prinášať vo vonkajších priestoroch nemocnice až do konca tohto týždňa.



"Vo štvrtok čaká navyše veľké prekvapenie všetky hospitalizované deti - v záhradnom átriu pediatrického pavilónu pripravujú zdravotní klauni Červený nos Clowndoctors unikátnu klauniádu pod balkónmi izieb. Veríme, že bude dobré počasie a malí pacienti si aj cez okná, alebo v prípade dobrého zdravotného stavu priamo cez balkóny klauniádu užijú. A spríjemní im čas strávený v nemocnici," uviedol generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.



Malých aj väčších pacientov na oddelení pediatrie, pediatrickej ortopédie a na novorodeneckom oddelení prekvapili Stalmašek s ekonomickým riaditeľom nemocnice Petrom Braškom a vedením jednotlivých oddelení balónmi, sladkosťami i ovocím. "Nemocnica a jej zdravotníci sa môžu akokoľvek snažiť, no pobyt a izolácia na nemocničnom lôžku nikdy nebude pre deti zážitkom, na ktorý sa budú tešiť. O niečo viac si to uvedomujú práve v špeciálne dni, ako sú Medzinárodný deň detí, narodeniny alebo Vianoce. Ostatní kamaráti sú doma s rodinami a hospitalizovaní pacienti musia ostať v nemocnici. Snažíme sa ich v takéto dni rozveseliť a trochu ich rozptýliť. Veríme, že aj vďaka tomu majú na tvári o niečo väčší úsmev a na chvíľu zabudli na zdravotné problémy," priblížil Stalmašek.



V žilinskej nemocnici prvýkrát oslávili Medzinárodný deň detí aj novorodeniatka. "Darčeky pre 21 bábätiek prevzali ich spokojné maminky, ktoré si pre príchod na svet nového člena rodiny vybrali pôrodnicu v Žiline," dodala Záteková.