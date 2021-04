Zhotoviteľ na diaľničnom privádzači posilní čistenie ulíc v Bytčici

Žilina 16. apríla (TASR) – O riešení problémov v súvislosti so stavebnými prácami na diaľničnom privádzači D1 Lietavská Lúčka - Žilina v žilinskej mestskej časti Bytčica diskutovali vo štvrtok (15. 4.) na Mestskom úrade v Žiline zástupcovia mesta, mestskej polície a spoločnosti Metrostav, dodávateľa Národnej diaľničnej spoločnosti. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Na problémy v Bytčici upozornili v utorok (13. 4.) obyvatelia mestskej časti po tom, ako zhotoviteľ prác začal s vývozom zeminy cez ulice Antona Bielka a Chalupkova. "Pri prejazdoch stavebných strojov totiž zaznamenali najmä znečistenie miestnych komunikácií, poškodenie kanalizačných poklopov, ako i znečistenie potoka pracovníkmi zhotoviteľa. Občania sa sťažovali na nadmerný hluk, zvýšenú prašnosť a súvislý nános bahna na cestách. Dochádzalo tiež k poškodeniu zelených plôch," vysvetlil hovorca mesta.



"Zástupcovia spoločnosti Metrostav na pracovnom stretnutí informovali, že termín prác vývozu zeminy neoznámili mestu, za čo sa ospravedlňujú. V dôsledku toho vznikli problematické situácie a obyvatelia mestskej časti neboli riadne a včas informovaní," uviedol Miškovčík.



Mesto Žilina podľa neho navrhlo riešenia, ktoré aspoň dočasne zmiernia následky stavebnej činnosti. "Zhotoviteľ posilní mechanizmami strojové čistenie ulíc a čas ukončenia vývozu skráti na minimálnu potrebnú mieru. Predpokladaný termín ukončenia prejazdov vozidiel zo stavby diaľničného privádzača cez Chalupkovu ulicu je naplánovaný na 20. apríla a na ulici A. Bielka na 30. apríla. Po skončení prác bude vykonaná obhliadka lokality, pričom cesty a dotknuté okolité pozemky sa uvedú do pôvodného stavu na základe spracovaného pasportu," konkretizoval hovorca mesta.



Doplnil, že do tohtoročných letných prázdnin budú navyše oba cestné úseky súvisle vyasfaltované v plnom profile. "Zabezpečí sa tiež vyčistenie dažďových vpustí a oprava poškodených súčastí komunikácií. Hliadky mestskej polície v Žiline budú dohliadať na poriadok v úsekoch, kde sa pohybujú stavebné mechanizmy," dodal Miškovčík.



"Som veľmi rád, že sme ako mesto vstúpili do tejto problematiky veľmi aktívne aj vďaka dobrej spolupráci s poslancom mestského zastupiteľstva Antonom Trnovcom. Dodávateľ prác uznal chybu, keď nás neinformoval o svojom postupe. Dokážem preto pochopiť sťažnosti obyvateľov mestskej časti. Dohliadneme na to, aby boli cestné úseky prinavrátené do pôvodného stavu a aby sa zabezpečil poriadok. Zároveň sa obyvateľom Bytčice ospravedlňujeme za znížený komfort a prípadne problémy, ktoré pri stavebnej činnosti vznikajú," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.