Žilinský festival svetla predstaví 12 svetelných inštalácií

Žilina 20. septembra (TASR) - Po štvrtý raz prichádza do ulíc Žiliny svetelné divadlo v podobe Žilinského festivalu svetla. Ako informovala Katarína Morávek Ďuricová z realizačného tímu festivalu, počas dvoch večerov 20. a 21. septembra predstaví festival 12 inštalácií na siedmich známych miestach Žiliny. Sú medzi nimi Rosenfeldov palác, historická budova radnice či Stanica Žilina-Záriečie.



Prepájajúcou témou všetkých inštalácií sa stala myšlienka bytia spolu a jej nespočetné variácie. "Festival sa tento rok pomocou svetelných inštalácií pokúša komunikovať myšlienku spájania a stretnutia. Každé z diel sa individuálnym a jedinečným spôsobom dotýka tém určitej pospolitosti, stretnutia, komunity a bytia spolu," priblížila Morávek Ďuricová.



Tento rok sa festivalový tím zameral vo väčšej miere na interaktivitu nielen medzi divákom a umeleckým dielom, ale aj vzájomne medzi návštevníkmi. "Niektoré z inštalácií dokonca priamo vyzývajú divákov k participácii a aktívnej komunitnej tvorbe vizuálneho a zvukového zážitku. Motív stretnutia je prítomný taktiež v technickom spracovaní diel, keď sú svetelné technológie dopĺňané výrazným zvukovým komponentom," doplnila Morávek Ďuricová.



Svetelné inštalácie sú verejnosti prístupné počas oboch dní festivalu od 19.00 do 23.00 h. Turistická informačná kancelária mesta Žilina navyše pripravila aj večernú prehliadku Burianovej veže, kde si návštevníci budú môcť užiť výhľad zo 46 metrov vysokej renesančnej zvonice. Prehliadky sa budú konať v piatok i sobotu v polhodinových intervaloch od 19.00 do 21.00 h.