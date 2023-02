Žilina získala na zelenú infraštruktúru v školách vyše 180.000 eur

Žilina 20. februára (TASR) - Žilinská samospráva získala na vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v školských zariadeniach viac ako 180.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej ide o druhú etapu projektu, ktorého zámerom je skvalitniť prostredie v areáloch Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Gaštanová, ZŠ Limbová a ZŠ s MŠ Do Stošky v Bánovej.



Školské pozemky majú podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho potenciál stať sa živou učebňou. "Zrevitalizované zelené plochy umožnia žiakom získať kontakt s prírodou a vytvoria jedinečný priestor pre získavanie nových vedomostí a zručností hravou formou. Pedagógom zase poskytnú viac príležitostí na motiváciu a vedenie detí," priblížil.



ZŠ s MŠ Gaštanová vďaka príspevku z eurofondov zrevitalizuje átrium. "Nový zelený priestor, ktorý sa bude využívať ako exteriérová trieda, vznikne v areáli ZŠ Limbová. Časť nenávratného finančného príspevku sa využije na vybudovanie školskej záhrady v areáli ZŠ s MŠ Do Stošky v Bánovej," priblížila Zigová.



Celkové oprávnené výdavky na projekt Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. etapa predstavujú sumu 191.781 eur, pričom príspevok z IROP je vo výške 182.192 eur. "S realizáciou, ktorá bude trvať sedem mesiacov, by sa malo začať po ukončení kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom IROP," dodala hovorkyňa mesta.