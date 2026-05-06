Žilina získala úplnú kontrolu nad spoločnosťou Žilinské komunikácie
Autor TASR
Žilina 6. mája (TASR) - Žilinská samospráva získala úplnú kontrolu nad akciovou spoločnosťou Žilinské komunikácie. Ako na stredajšom tlačovom brífingu v areáli spoločnosti uviedol primátor Peter Fiabáne, k doterajším 20 percentám akcií vo vlastníctve mesta pribudlo 80 percent akcií, ktoré mestská spoločnosť Technické služby mesta Žilina (TSMŽ) odkúpila od súkromných akcionárov za takmer štyri milióny eur.
„Prevzatím spoločnosti Žilinské komunikácie mesto preberá pod seba kompletnú správu verejného priestranstva, kompletnú správu, údržbu a starostlivosť o mestské komunikácie, chodníky a kompletne celý verejný priestor,“ poznamenal Fiabáne.
Člen predstavenstva Žilinských komunikácií a mestský poslanec Denis Cáder pripomenul, že proces prevzatia spoločnosti trval takmer päť rokov. „V priebehu piatich rokov sme rokovali na odborných komisiách mesta, na zastupiteľstvách, spravil sa audit a posúdenie možných následkov, ktoré by pri prevzatí mesto čakali. Dnes má mesto Žilina možnosť robiť s celým týmto priestorom, so zamestnancami, s technikou a so skúsenosťami, ktoré títo ľudia majú,“ skonštatoval Cáder.
Doplnil, že v spoločnosti Žilinské komunikácie aktuálne pracuje 50 zamestnancov, pričom nové vedenie bude robiť personálny audit. „Dôležité je však povedať pre všetkých zamestnancov, že pri transformácii a prechode ľudí do Technických služieb mesta Žilina zostanú ich odrobené roky aj v nových pracovno-právnych zväzkoch,“ zdôraznil Cáder.
Zámer budúceho zlúčenia Žilinských komunikácií a TSMŽ potvrdil aj primátor Fiabáne. „Naším zámerom je, aby sme nefungovali v dvoch spoločnostiach. Preto ešte tento rok začneme pracovať na zlúčení oboch firiem. Dnes nechcem povedať, kedy ten proces uzavrieme, ale zámerom je, že zostane už len jedna spoločnosť, a to TSMŽ,“ dodal Fiabáne.
