Žilina zmodernizuje dve materské školy zásluhou eurofondov

V MŠ Čajakova vznikne nová trieda, v MŠ Trnavská pribudnú dve nové triedy a nová jedáleň.

Žilina 20. júna (TASR) – Mesto Žilina začne modernizovať počas letných prázdnin materské školy (MŠ) Čajakova a Trnavská zásluhou finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu. V MŠ Čajakova vznikne nová trieda, v MŠ Trnavská pribudnú dve nové triedy a nová jedáleň. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.



Doplnila, že na modernizáciu MŠ Čajakova pôjde približne 488.000 eur. "V rámci projektu sa počíta s vytvorením tretieho nadzemného podlažia, čím sa vytvorí ďalšia trieda. Okrem toho sa plánuje debarierizácia celej budovy. V exteriéri sa doplní výťah pre imobilných a vo vnútorných priestoroch sa vymenia interiérové dvere, vytvoria sa dve bezbariérové toalety, čím sa priestor prispôsobí osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu," vysvetlila Zigová.



"Škôlka má v súčasnosti päť tried, ktoré navštevuje dovedna 84 detí. Modernizáciou sa nám rozšíri kapacita o ďalších 23 detí, čo určite ocenia najmä rodičia," uviedla vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Viera Popluhárová. S rekonštrukciou sa podľa nej začne začiatkom júla a bude trvať 12 mesiacov. Počas tejto doby premiestnia škôlkarov do priestorov Základnej školy (ZŠ) Jarná.



Projekt rekonštrukcie MŠ Trnavská vo výške viac ako 681.000 eur zahŕňa okrem rozšírenia kapacít aj prístavbu jedálne so schodiskom, revitalizáciu detského ihriska, stavebno-technické úpravy budovy a jej zateplenie. "Vďaka dvom novým triedam sa rozšíri kapacita škôlky o 50 detí. Vznikne tu tiež jedáleň, ktorá bude prepojená s už jestvujúcou kuchyňou, a do ktorej sa zmestí približne 90 detí," dodala Popluhárová.



Modernizácia zahŕňa tiež debarierizáciu hlavných vstupov do budovy. "Vybudujú sa nové bezbariérové toalety, bezbariérový chodník a pred budovou škôlky sa vytvorí parkovacie miesto pre imobilných. Projekt rovnako počíta aj so zvýšením energetickej efektívnosti budovy prostredníctvom zateplenia stropu a podlahy. Rekonštrukcia MŠ na Trnavskej ulici je naplánovaná na 15 mesiacov, pričom so stavebnými úpravami by sa malo začať na začiatku letných prázdnin," uviedla hovorkyňa mesta Žilina.



"Počas rekonštrukcie bude celá prevádzka škôlky premiestnená do priestorov ZŠ na Limbovej ulici. Snažili sme sa vybrať čo najbližšie lokality a s rodičmi oboch materských škôl sme tieto zmeny prekonzultovali," uzavrela vedúca odboru školstva a mládeže žilinského MsÚ.