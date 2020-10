Žilina zrekonštruovala tri materské školy za 1,5 milióna eur

Žilina 7. októbra (TASR) – Mesto Žilina zrekonštruovalo materské školy (MŠ) Čajakova, Trnavská a Petzvalova za viac ako 1,5 milióna eur. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka získalo financie z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



Doplnil, že v MŠ na Čajakovej ulici vznikla nová trieda a kapacita stúpla o 23 detí. "V MŠ na Trnavskej pribudli dve nové triedy a jedáleň, vďaka čomu sa zvýšila kapacita o 73 miest. V MŠ na Petzvalovej ulici zateplili budovu, zmodernizovali osvetlenie, vykurovanie a zabezpečili bezbariérový prístup," uviedol Miškovčík.



"Zmenou legislatívy v oblasti predprimárneho vzdelávania sa aj na našej MŠ vytvorí prirodzený tlak na povinné umiestňovanie detí do škôlok. Som veľmi rád, že sa nám postupne darí rozširovať kapacitu škôl v Žiline, modernizovať ich a celkovo skvalitňovať prostredie pre učiteľov a detí. V troch MŠ sme počas minulého a tohto roka preinvestovali viac ako jeden milión eur. Dobrou správou je aj realizácia ďalšieho projektu za viac ako jeden milión eur v MŠ Suvorovova," dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v septembri nastúpilo 850 žiakov a do MŠ 680 detí. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 ZŠ a 26 MŠ. V uplynulom školskom roku ich navštevovalo viac ako 8400 detí, informoval hovorca mesta Žilina.