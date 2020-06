Zrenovovaný kríž vrátili na Katedrálu Najsvätejšej Trojice v Žiline

Žilina 3. júna (TASR) – Zrenovovaný kríž a makovicu s dobovými artefaktmi vrátili v stredu po požehnaní diecéznym biskupom Tomášom Galisom na vrchol Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.



"Pre nás je dôležité, že keď pozeráme hore, pri všetkých ľudských biedach, slabostiach, nedostatkoch, ťažkostiach, že by sme to mali zvládnuť. Máme byť mužmi a ženami nádeje, lebo dnes je pomerne veľa ľudí nešťastných, zúfalých a v ťažkostiach. Takže to pozeranie na kríž na veži by mohlo byť tiež povzbudením vydržať a mať nádej," povedal po požehnaní kríža žilinský diecézny biskup.







Podľa reštaurátora Stanislava Koželu bolo v prvom rade potrebné posúdiť, či sa na katedrálu môže vrátiť pôvodný kríž. "Napriek hlbokej korózii sa dá povedať, že je ešte staticky únosné ho dať naspäť. Očistili sa povrchy a odstránila sa korózia. Povrch sa stabilizoval zinkovaním, antikoróznymi nátermi a podkladovým náterom pod zlátenie. Samotné zlátenie bolo dvadsaťtri a trištvrte karátovým zlatom. Čo sa týka gule, je tepaná z medi, čo znamená pomerne trvácny materiál, aj v extrémnych podmienkach veže," uviedol Kožela.



Pod zrenovovaný kríž sa vrátila aj makovica. "Je v nej listina, ktorá dokumentuje aktuálne dianie na oprave katedrály. Popisuje predstaviteľov mesta, štátnej správy, cirkvi. Predstavuje firmu, ktorá zastrešuje práce, opisuje tri etapy rekonštrukcie a situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. V schránke sú noviny vydávané v Žiline, diecézny mesačník a mince z kremnickej mincovne," doplnil kancelár diecéznej kúrie Štefan Židek.



Dva predchádzajúce historické tubusy, ktoré sa našli v makovici pod krížom pred jeho rekonštrukciou, nahradila nová časová schránka. "Má svoju číselnú symboliku. Je vysoká presne 40 centimetrov, čo predstavuje súčet dvoch dvadsiatok v súčasnom letopočte. Je to trojboký hranol, zakončený pravidelným rovnostranným ihlanom, ktorý symbolizuje najsvätejšiu trojicu, pretože ide o Katedrálu Najsvätejšej Trojice. Preto sme zvolili symboliku trojuholníka. Je na nej vygravírovaný erb novej diecézy a dátum, keď sme schránku vložili do makovice pod krížom," dodal dizajnér Marek Sobola.



Projekt komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline zahŕňa tri etapy - obnovu exteriéru (2020 - 2021), obnovu interiéru (2022 - 2024) a obnovu hnuteľných kultúrnych pamiatok v interiéri (2025). Prvá etapa komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice sa realizuje v rokoch 2020 - 2021 a bude stáť okolo 1,25 milióna eur.