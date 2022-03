Žilina zriadila centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine

Žilina 7. marca (TASR) – Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine zriadilo mesto Žilina na ulici Horný val 24. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka je k dispozícii pre občanov, ktorí chcú poskytnúť pomoc, či pre občanov, ktorí utekajú z Ukrajiny a pomoc potrebujú.



Doplnil, že centrum bude zabezpečovať vybavovanie telefonických hovorov, odpovede na doručené e-maily, zhromažďovanie informácií o veľkokapacitnom ubytovaní či dobrovoľníkoch z radov občanov alebo súkromných spoločností. "Súčasťou jeho práce bude aj koordinácia finančných či materiálnych zbierok. Otváracie hodiny centra sú od pondelka do piatka od 8.00 do 16.00 h. Občania ho môžu kontaktovať na telefónnom čísle 0917 393 616 alebo e-mailom pomocua@zilina.sk. Mimo otváracích hodín je možné pomoc získať na telefónnom čísle 0951 870 383 a e-mailom uadomza@gmail.com," konkretizoval hovorca mesta.



Ľudia, ktorí disponujú voľnými veľkokapacitnými ubytovacími kapacitami na dočasné ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny, môžu informácie zanechať v centre. "Samospráva upozorňuje občanov v katastrálnom území mesta Žilina, ktorí poskytli alebo budú poskytovať ubytovanie utečencom z Ukrajiny, na povinnosť informovať mestský úrad o údajoch ubytovaných. Nahlásiť je potrebné mená a priezviská ubytovaných, počet dospelých, počet detí a presnú adresu, v ktorej sa poskytuje ubytovanie. Informácie je potrebné odovzdať v centre prvého kontaktu na pomoc Ukrajine osobne, telefonicky či e-mailom," dodal Miškovčík.



Žilinská samospráva zriadila počas uplynulého víkendu ďalšie miesto na dočasné a núdzové ubytovanie v priestoroch telocvične v bývalej základnej škole na Hollého ulici. "Opäť sme raz svedkami obrovského vzopätia ľudských síl a solidarity. Či sú to štátni a mestskí úradníci, jednotlivci, neziskovky alebo firmy. Všetci v tieto dni investujú obrovské množstvo energie a času, aby pomohli. So všetkými aktívne komunikujeme a prizývame ich na stretnutia krízového štábu mesta. Ďakujem všetkým, ktorí prikladajú ruku k dielu," podotkol primátor mesta Peter Fiabáne.