Žilina zriadila desať stacionárnych miest na asistované sčítanie

Žilina 4. mája (TASR) - Mesto Žilina zriadilo pre účely asistovaného sčítania desať stacionárnych miest. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka je každé pracovisko vybavené počítačom a asistentom, ktorý ľuďom so sčítaním pomôže.



Doplnil, že ľudia, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na sčítaní obyvateľov samostatne do konca marca, tak môžu urobiť prostredníctvom asistovaného sčítania do 13. júna.



"Pre ľudí so zníženou mobilitou, ktorí sa nebudú môcť dostaviť na stacionárne kontaktné miesto, budú k dispozícii aj mobilní asistenti sčítania alebo sčítací komisári. Konkrétneho obyvateľa navštívia v jeho domácnosti po tom, ako o túto službu sám telefonicky požiada. Na nahlasovanie požiadaviek na sčítanie slúžia aj telefónne čísla na Mestský úrad v Žiline +421 41 70 63 404 alebo +421 41 70 63 424," uviedol Miškovčík.



Upozornil, že sčítací komisári svojvoľne nenavštevujú domácnosti a za služby si neúčtujú nijaký poplatok. "Policajti varujú seniorov, aby v žiadnom prípade nepúšťali neznáme osoby k sebe do príbytkov. Každý asistent, ktorý bude asistované sčítanie v meste vykonávať, sa bude legitimovať preukazom," vysvetlil hovorca mesta.



V Žiline sa od 15. februára do konca marca samosčítalo spolu 76.665 ľudí, čo je 88,96 percenta z odhadovaného počtu Žilinčanov.