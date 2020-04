Zrušenie dotácií Žilinského kraja prinesie úsporu 1,3 milióna eur

Žilina 27. apríla (TASR) – Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zrušili na pondelňajšom zasadnutí formou videokonferencie dotačné výzvy Regionálne dotácie a Participatívne dotácie, dotačnú výzvu predsedníčky ŽSK a vyhlásenie výzvy Tematické dotácie. Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej by tieto opatrenia mali priniesť úsporu 1,3 milióna eur.



Doplnila, že ušetrenými financiami bude ŽSK sanovať bežné výdavky úradu. "Treba si uvedomiť, že 55 percent zo schváleného rozpočtu tvoria mzdové náklady na zamestnancov, ktorí sú v našich organizáciách," podotkla Jurinová.



Opatrenia ŽSK v súvislosti s ochorením COVID-19 si zatiaľ vyžiadali náklady zhruba pol milióna eur vo všetkých oblastiach. "Predpokladáme, že daňové príjmy klesnú o viac ako osem miliónov eur a výpadky v kultúrnych zariadeniach, školských zariadeniach a doprave budú okolo štyroch miliónov eur. Pri trvaní opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu do konca júna. Ak by to bolo dlhšie obdobie, výpadok príjmov bude oveľa väčší," zdôraznila predsedníčka ŽSK.



Odloženie niektorých investičných projektov vytvorí úsporu ďalších zhruba 2,5 milióna eur. "Uvedomujeme si, že investičné aktivity budú nadlho možno jediným zdrojom rozvoja regiónov. Preto pristupujeme k ich presúvaniu obozretne. Nateraz sme sa dohodli, že budeme pokračovať v projektoch, ktoré sú schválené a začali. Presúvame projekty, pri ktorých ešte nezačali verejné obstarávania alebo vidíme, že ich nebudeme vedieť dostatočne vyfinancovať," vysvetlila Jurinová.



Upozornila aj na straty v prímestskej autobusovej doprave, ktoré budú do konca júna predstavovať 1,7 milióna eur. "Pokiaľ sa nezmení režim opatrení a ľudia nezačnú cestovať, do konca prázdnin to môže byť oveľa horšie. Pripomínam, že ani úbytok liniek nám tú službu nezlacní," dodala.



"Máme krízový ekonomický manažment, ktorého úlohou je špecifikovať nielen finančné úspory v jednotlivých oblastiach, ale zároveň aj zmeny pre efektívnejšie a racionálnejšie fungovanie organizácií," uzavrela predsedníčka ŽSK.