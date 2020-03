Žilinský kraj hľadá dobrovoľníkov, chce pomáhať aj v regiónoch

Žilina 31. marca (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil kampaň, prostredníctvom ktorej hľadá dobrovoľníkov na pomoc v samosprávach, nemocniciach či v zariadeniach sociálnych služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



"Pomôcť dnes môže každý, kto má chuť a chvíľku voľného čas. Chceme zapojiť dobrovoľníkov na pomoc tým najzraniteľnejším - seniorom, rodinám v karanténe, ľuďom zo sociálne slabších pomerov. Oslovili sme obce a mestá, nemocnice, aj zariadenia sociálnych služieb. Spoločne hľadáme cestu, ako účinne a cielene pomôcť tým, ktorí to potrebujú," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Podotkla, že prísne preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu sa dotkli všetkých oblastí bežného života. "Ocitli sme sa zo dňa na deň v mimoriadnej situácii a nikto nevie povedať, kedy sa skončí. Niektorí ľudia potrebujú pomôcť aj s jednoduchými úkonmi, ako je nákup potravín i liekov. Ako kraj vieme zorganizovať väčší okruh ľudí, ako napríklad niektoré menšie obce či zariadenia. Chceme byť nápomocní pri organizácii dobrovoľníkov, ktorých budeme podľa potreby a možnosti posielať do regiónov," dodala Jurinová s tým, že pri koordinácii dobrovoľníkov je súčinné aj Žilinské dobrovoľnícke centrum.



ŽSK zároveň hľadá medikov, ktorí majú záujem pomôcť doplniť tím dobrovoľníkov v Call Centre. "Je v prevádzke od 19. marca a pomáha odľahčiť štátne linky. Infolinky sú v prevádzke denne od 8.00 h do 22.00 h," uviedla Remencová.



"Dobrovoľníkom môže byť každý, kto má minimálne 15 rokov, dobrý zdravotný stav a za posledný mesiac nebol v zahraničí, ani v kontakte so žiadnou osobou s podozrením na ochorenie COVID-19. Za necelý týždeň od spustenia kampane prejavilo záujem takmer 400 dobrovoľníkov, z toho 23 medikov. V prípade záujmu sa môžu dobrovoľníci aj medici prihlásiť vyplnením jednoduchého online dotazníka na internetovej stránke ŽSK," uzavrela Remencová.