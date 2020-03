Žilinský kraj sprístupnil zdravotníkom v karanténe 5 internátov

Žilina 30. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sprístupnil pre zdravotníkov v karanténe viac ako 500 lôžok v piatich stredoškolských internátoch v Žiline, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Nižnej a v Martine. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



"Internáty pri našich stredných školách ostali po prerušení vyučovania prázdne a tak sme ich kapacity poskytli ako núdzové ubytovanie. V prvom rade budú slúžiť zdravotníkom, ktorí musia byť izolovaní a zároveň nechcú vystaviť riziku svoje rodiny a blízkych," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



ŽSK má aktuálne k dispozícií v internátoch pri Strednej odbornej škole (SOŠ) dopravnej v Žiline 80 lôžok, pri Spojenej škole v Ružomberku 60 lôžok, pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši 158 lôžok, pri Spojenej škole v Nižnej 40 lôžok a od soboty (4. 4.) sa k nim pridá aj internát pri SOŠ dopravnej v Martine so 180 lôžkami, doplnila Remencová s tým, že doteraz využili službu internátov šiesti zdravotníci, ktorí prišli do kontaktu s pacientmi s podozrením na ochorenie COVID-19.



"Chcela by som sa poďakovať riaditeľom škôl, že nám vyšli v ústrety a pomohli nám rýchlo zabezpečiť potrebné lôžka. V čase mimoriadnej situácie budú slúžiť ako núdzové ubytovanie pre zdravotníkov, ktorí bojujú v prvej línií proti novému koronavírusu," dodala riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Janka Školová.