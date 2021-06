Žilinský kraj zaskočilo preradenie dvoch nemocníc na komunitnú úroveň

Žilina 15. júna (TASR) - Vedenie Žilinského samosprávneho kraja zaskočili informácie o pripravovanej reforme nemocníc z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Podľa hovorkyne ŽSK Lucie Lašovej by jej výsledkom malo byť aj preradenie nemocníc v Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši na komunitnú úroveň, čo by v praxi prinieslo zatvorenie viacerých oddelení.



O ambícii optimalizovať sieť nemocníc informovalo podľa Lašovej ministerstvo ešte koncom mája na osobitnom stretnutí. Prezentovaný však bol len všeobecný plán reformy, forma a jej ciele, bez detailných analytických dát či konkrétnych máp.



"Zámer predefinovať nemocnice ŽSK na stretnutí neodznel a v danej chvíli neboli poskytnuté žiadne priame informácie, analýzy, dáta ani prediktívne či konkrétne modely," potvrdila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková, ktorá na stretnutí zastupovala aj združenie regiónov SK8.



"Na stretnutí nám potvrdili, že sa uskutočnia opakované rokovania na všetkých úrovniach odborného i politického spektra, a to so všetkými zainteresovanými subjektmi. Súčasnú schému optimalizácie nemocničnej siete považujem za pracovný materiál a budem žiadať prehodnotenie týchto zámerov v prospech obyvateľov kraja," zdôraznila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Konkrétny zoznam nemocníc predstaví Ministerstvo zdravotníctva podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej v letných mesiacoch, aj s adekvátnym vysvetlením o dostupnosti adresnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.



"Slovensko sa bude musieť vysporiadať so starnutím populácie a jej vplyvom na potreby pacientov. Oproti minulosti klesá dopyt po gynekologicko-pôrodníckych lôžkach v dôsledku poklesu pôrodnosti. Naopak, dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi narastať," upozornila Eliášová.



Doplnila, že lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, by sa transformovali v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ lôžka, s lepším manažmentom pacienta.



"Dlhodobo chorí pacienti sú totiž hospitalizovaní na akútnych lôžkach, ktoré však primárne slúžia pre akútne stavy. Navyše, nemocnica nedokáže takýmto pacientom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na čas potrebný na zotavenie, pretože potrebuje uprednostniť akútnych pacientov. Na Slovensku by sa tak časť nevyužitých akútnych lôžok mala transformovať na lôžka dlhodobej a následnej starostlivosti," vysvetlila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR.