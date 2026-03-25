Žilina zvažuje spoločný podnik s Hestiou na výstavbu nájomných bytov
Hestia Group je jedným zo štyroch investičných partnerov Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
Autor TASR
Žilina 25. marca (TASR) - Žilinská samospráva zvažuje vytvorenie spoločného podniku s investičným fondom Hestia Group na výstavbu štátom podporovaných nájomných bytov. Na stredajšej prezentácii o tom novinárov informovali žilinský primátor Peter Fiabáne a predseda Dozornej rady Hestia Group Štefan Holý. Prvý projekt počíta s výstavbou 276 bytov v lokalite na Kraskovej ulici.
Hestia Group je jedným zo štyroch investičných partnerov Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. „Mestu Žilina ponúkame na pozemkoch, ktoré vlastní, výstavbu dvoch objektov, ktoré majú dohromady 276 bytov a okolo 300 parkovacích miest, z ktorých je väčšina v podzemí. Investičné náklady sú vyčíslené na úrovni medzi 40 až 45 miliónov eur,“ priblížil Holý.
Žilinská samospráva by podľa jeho slov mala vstúpiť do spoločného podniku vložením pozemkov vhodných pre výstavbu nájomných bytov. Podotkol, že rozpočet žilinskej samosprávy nepocíti pri tomto projekte žiadnu finančnú záťaž. „Mestu nevznikajú žiadne dlhy a záväzky, všetky riziká nesie a všetky finančné prostriedky zabezpečuje Hestia,“ doplnil Hollý.
Mesto Žilina aktuálne vlastní približne 1100 nájomných bytov. „Všetky boli postavené prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v predchádzajúcich rokoch s tým, že tieto byty slúžia ako nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov,“ poznamenal Fiabáne.
Podľa aktuálnych dát na žilinské nájomné byty čaká viac ako 180 rodín, pričom o štátom podporované bývanie v Žiline prejavilo záujem ďalších 677 ľudí. V celom Žilinskom kraji eviduje Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania aktuálne 1335 záujemcov.
Spoločný projekt s Hestiou by podľa jeho slov mohol zastaviť klesajúci počet obyvateľov Žiliny. „Jeden z dôvodov, prečo dnes ľudia opúšťajú veľké mestá, je veľmi drahé a nie pre všetkých dostupné bývanie. Na trhu dnes chýba segment nájomných bytov určených pre ľudí, ktorí síce normálne zarábajú, ale nemajú mimoriadne príjmy. Komerčná výstavba je v takej cene, ktorá je pre časť mladých ľudí a začínajúce rodiny nedostupná,“ dodal Fiabáne.
Pripomenul, že novozaložená Developerská spoločnosť mesta Žilina pracuje aj na ďalších projektoch. Uchádzať sa chce o dotačné či úverové prostriedky zo ŠFRB na výstavbu bytového domu s 11 bytmi na Predmestskej ulici. Pripravená je aj štúdia na výstavbu bytového domu na nároží ulíc J. Milca a D. Dlabača v centre mesta, kde by mohlo vzniknúť 39 bytov.
Hestia Group je jedným zo štyroch investičných partnerov Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. „Mestu Žilina ponúkame na pozemkoch, ktoré vlastní, výstavbu dvoch objektov, ktoré majú dohromady 276 bytov a okolo 300 parkovacích miest, z ktorých je väčšina v podzemí. Investičné náklady sú vyčíslené na úrovni medzi 40 až 45 miliónov eur,“ priblížil Holý.
Žilinská samospráva by podľa jeho slov mala vstúpiť do spoločného podniku vložením pozemkov vhodných pre výstavbu nájomných bytov. Podotkol, že rozpočet žilinskej samosprávy nepocíti pri tomto projekte žiadnu finančnú záťaž. „Mestu nevznikajú žiadne dlhy a záväzky, všetky riziká nesie a všetky finančné prostriedky zabezpečuje Hestia,“ doplnil Hollý.
Mesto Žilina aktuálne vlastní približne 1100 nájomných bytov. „Všetky boli postavené prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v predchádzajúcich rokoch s tým, že tieto byty slúžia ako nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov,“ poznamenal Fiabáne.
Podľa aktuálnych dát na žilinské nájomné byty čaká viac ako 180 rodín, pričom o štátom podporované bývanie v Žiline prejavilo záujem ďalších 677 ľudí. V celom Žilinskom kraji eviduje Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania aktuálne 1335 záujemcov.
Spoločný projekt s Hestiou by podľa jeho slov mohol zastaviť klesajúci počet obyvateľov Žiliny. „Jeden z dôvodov, prečo dnes ľudia opúšťajú veľké mestá, je veľmi drahé a nie pre všetkých dostupné bývanie. Na trhu dnes chýba segment nájomných bytov určených pre ľudí, ktorí síce normálne zarábajú, ale nemajú mimoriadne príjmy. Komerčná výstavba je v takej cene, ktorá je pre časť mladých ľudí a začínajúce rodiny nedostupná,“ dodal Fiabáne.
Pripomenul, že novozaložená Developerská spoločnosť mesta Žilina pracuje aj na ďalších projektoch. Uchádzať sa chce o dotačné či úverové prostriedky zo ŠFRB na výstavbu bytového domu s 11 bytmi na Predmestskej ulici. Pripravená je aj štúdia na výstavbu bytového domu na nároží ulíc J. Milca a D. Dlabača v centre mesta, kde by mohlo vzniknúť 39 bytov.