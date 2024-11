Primátor Žiliny: Zvýšenie DPH bude mať miliónový dosah na rozpočet

Žilina 5. novembra (TASR) - Budúcoročné zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 na 23 percent navýši výdavky žilinskej samosprávy o jeden milión eur. TASR o tom v súvislosti s prípravou mestského rozpočtu na rok 2025 informoval primátor mesta Peter Fiabáne.



Návrh rozpočtu by podľa jeho slov mali poslanci prerokovať na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. "Dnes máme rozpočet za mesto pripravený vo vyrovnanej podobe, ale s niekoľkými rizikami. Zohľadniť sme v ňom museli predovšetkým dosahy konsolidačného balíčka, kde napríklad zvýšenie sadzby DPH sa u nás prejaví rozpočtovou záťažou vo výške jeden milión eur," podotkol žilinský primátor.



Podľa jeho slov v súčasnosti ešte stále evidujú veľa neznámych pre jednoznačné stanovenie predpokladu výdavkov. "Týka sa to hlavne nárastu cien energií, finančného dosahu prechodu originálnych kompetencií mesta v agende materských škôlok na štát a prípadného nárastu miezd zamestnancov viažucich sa na vyššiu kolektívnu zmluvu a rokovania odborových zväzov s vládou," uviedol Fiabáne.



Doplnil, že úsporné opatrenia hľadá radnica hlavne vo výdavkovej časti rozpočtu. "Vďaka niektorým zrealizovaným projektom s pozitívnym vplyvom na spotrebu energií vieme nakladanie s nimi efektívnejšie regulovať. Ide hlavne o modernizáciu verejného osvetlenia, realizáciu projektov na obnoviteľné zdroje energií, ale aj systémové nastavenia evidencie spotrieb," poznamenal žilinský primátor.



Sadzby dane z nehnuteľnosti sa v Žiline zvyšovali pred rokom a primátor avizuje len návrh zvýšenia dane za ubytovanie, kde sa žilinská samospráva plánuje dorovnať k sadzbám ostatných krajských miest. "Navýšenie poplatku za odpad spôsobené zákonnou povinnosťou samospráv upravovať odpad pred skládkovaním bolo schválené na septembrovom mestskom zastupiteľstve. Súčasne so zvýšením poplatku za odpad sme predstavili aj zavedenie množstvového zberu, ktorý niektorým domácnostiam dáva možnosť v prípade efektívneho nakladania s odpadmi si ročnú výšku poplatku znížiť," uzavrel Fiabáne.