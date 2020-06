Manuál reklamy má skvalitniť historické centrum Žiliny

Žilina 12. júna (TASR) – Žilina dnes predstavila Manuál reklamy mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorý by mal skvalitniť verejný priestor v historickom centre.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne pripomenul, že prípravy manuálu sa začali už v roku 2015. "Hlavným cieľom manuálu je usmerniť vlastníkov, správcov, respektíve nájomcov objektov a priestorov v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. A dať im základné, pamiatkovou ochranou akceptovateľné pravidlá pri realizácii reklamných zariadení a reklamných stavieb," vysvetlil.



Manuál stanovuje základné regulatívy a princípy tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb. "Aj úpravu súčasných nevyhovujúcich reklám, pokiaľ je to možné a legislatíva to umožňuje. Pravidlá dopĺňa bohatý ilustračný materiál a množstvo pozitívnych a negatívnych príkladov z praxe. V texte sú definované najčastejšie problémy pri tvorbe reklám, ktoré sú podložené obrazovou prílohou," doplnil Fiabáne.



"Zásadné je pripraviť sa projektovo na kompletnú rekonštrukciu Mariánskeho námestia. Začať od toho, čo je pod dlažbou, lebo bez toho sa nepohneme. Tam bude mať významné slovo krajský pamiatkový úrad. Za tým by mala nasledovať oprava dlažby, nový mobiliár a fasády budov s vonkajšou reklamou, ktoré dnes nie sú úplne ideálne. Dopredu hovorím, že je to dlhý proces. Ale chceme nastúpiť na tú cestu. Začať postupne krok za krokom mesto revitalizovať od stredu, od centrálneho námestia smerom k prvej, druhej a tretej okružnej," podotkol žilinský primátor.



Manuál reklamy je podľa jeho hlavnej autorky Lucie Stredňanskej určený najmä majiteľom budov alebo prevádzok v mestskej pamiatkovej rezervácii.



"Ďalej všetkým, ktorí vstupujú do procesu tvorby reklamy. Či sú to reklamné agentúry, grafickí dizajnéri, mestský úrad alebo krajský pamiatkový úrad. Má aj snahu stať sa iniciačným, nielen regulačným materiálom. Dúfame, že si ho ľudia budú prezerať sami od seba a budú vytvárať kvalitnejšiu reklamu," dodala Stredňanská.