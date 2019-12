Stavovce severozápadného Slovenska prezentuje výstava v Žiline

Žilina 29. decembra (TASR) – Stavovce severozápadného Slovenska prezentuje výstava, ktorú sprístupnilo Považské múzeum v Žiline vo Veľkej sále Budatínskeho hradu.



Múzeum disponuje podľa jeho marketingovej pracovníčky Magdalény Lackovej rôznorodou a rozsiahlou zoologickou zbierkou, ktorú chce priblížiť návštevníkom atraktívnou formou. "Moderná trojrozmerná inštalácia poskytuje realistický pohľad na tvarovú a druhovú rozmanitosť vtákov a cicavcov," uviedla Lacková.



Doplnila, že jednotlivé vitríny prezentujú skupinu živočíchov alebo vybranú zoologickú tému. "Predstavené sú napríklad dravé vtáky a ich potrava, poznávanie kačíc, psovité šelmy a ich sociálny život, výr skalný – superpredátor Žilinskej kotliny v zrkadle historických zmien krajiny, vzácni návštevníci – faunistické poklady v zbierkach Považského múzea v Žiline, lasicovité šelmy, potáplice a potápky, kurovité vtáky, lesné živočíchy, živočíchy ľudských sídiel. Priestorová inštalácia lebiek a skeletov vtákov a cicavcov zas ponúka objasnenie vývojových súvislostí rôznych tried stavovcov," priblížil autor výstavy a zoológ Považského múzea Ján Kicko.



Výstava je doplnená o výnimočné fotografie vtákov a cicavcov od Juraja Žiaka a Miroslava Švábika. "Okrem vizuálnych exponátov ju spestrujú aj dve videoukážky od Andreja Hrúza. Jedna z výskumnej práce zoológa v teréne a druhá predstavuje krátky film o orlovi krikľavom," dodala Lacková.



Sprievodnými aktivitami výstavy sú lektorované prehliadky autora výstavy a viaceré špecializované zoologické prednášky a workshopy pre základné školy, stredné školy i pre širokú verejnosť.



Výstavu Stavovce severozápadného Slovenska z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pre verejnosť je prístupná každý deň okrem pondelka od 9.00 h do 16.40 h do 28. júna 2020.