Žilinu čaká jarné upratovanie, postupne rozmiestni kontajnery

Žilina 11. marca (TASR) - Mesto Žilina pripravuje jarné upratovanie. Postupne do 5. mája rozmiestni vo všetkých mestských častiach veľkokapacitné kontajnery na objemný komunálny odpad, kam môžu obyvatelia zahodiť koberce, sedačky či skrine. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



Žilinská samospráva pravidelne umiestňuje veľkokapacitné kontajnery v jednotlivých mestských častiach dvakrát do roka, vždy na jar a jeseň. Kontajnery bude mesto pristavovať od 20. marca podľa harmonogramu v jednotlivých lokalitách vždy od pondelka do piatka, výnimkou bude Veľký piatok a Veľkonočný pondelok. "Touto bezplatnou službou chceme odbremeniť Žilinčanov od vývozu nadrozmerného odpadu na vlastné náklady a bez nutnosti náročnej manipulácie s ním," uviedol primátor Peter Fiabáne.



Samospráva pripomenula, že kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností ako koberce, podlahoviny, starý nábytok, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a podobné predmety. Nepatrí do nich elektronika, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, stavebný či zelený odpad. "Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu však Žilinčania bez poplatku odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci," doplnila Zigová.



Odpad zo záhrad budú môcť Žilinčania podľa nej odovzdať počas apríla aj do pristavených veľkokapacitných kontajnerov špeciálne určených na biologicky rozložiteľný odpad. Mesto ich rozmiestni podľa harmonogramov zverejnených na svojom webe.



Mesto v rámci jarného upratovania začalo v piatok (10. 3.) aj s hrabaním trávnikov na mestských plochách a s vyzbieraním anorganických či organických nečistôt. "Jarné vyhrabanie trávy s naložením, očistením priľahlých spevnených plôch od lístia a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípadne zberný dvor, sa bude v Žiline realizovať do polovice apríla," dodala Zigová.