Vedenie žilinskej FNsP poďakovalo sestrám a pôrodným asistentkám

Žilina 12. mája (TASR) – Rada riaditeľov Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline poďakovala sestrám a pôrodným asistentkám pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier špeciálnym videopoďakovaním na sociálnej sieti.



Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej obmedzila tento rok tradičné oceňovanie mimoriadna epidemiologická situácia. "Napriek tomu, že sa dnes nemôžeme s našimi sestrami a pôrodnými asistentkami spoločne stretnúť, podať im ruku, osobne sa poďakovať či potešiť ich malým kvietkom, o to úprimnejšie im vyjadrujeme našu vďaku a úctu," uviedli členovia Rady riaditeľov FNsP Žilina - generálny riaditeľ Igor Stalmašek, medicínsky riaditeľ Igor Bízik a ekonomický riaditeľ Peter Braška.



V žilinskej FNsP je zamestnaných 649 sestier a 35 pôrodných asistentiek. "Tvoria viac ako tretinu zo všetkých pracovníkov nemocnice a sú prirodzene jedným z veľmi dôležitých pilierov, na ktorých stojí zdravotníctvo a poskytovanie starostlivosti pre pacientov. Odbornosť ide ruka v ruke s ľudskosťou, citom a pochopením, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou, poslaním ošetrovateľstva. V mene celej nemocnice preto ďakujeme za každý úsmev, pomoc, pohladenie, profesionálny zákrok, obetavosť nad rámec bežnej práce, ktorú denne sestry venujú pacientom a kolegom. Aj vďaka tomu je naša nemocnica lepším miestom, máme spokojnejších pacientov a posúvame sa vpred," zdôraznila Rada riaditeľov.



"Takýto Deň sestier si nepredstavoval nikto z nás. Namiesto podania ruky či osobného stretnutia sme naše ruky zamestnali pokračovaním práce v zlepšovaní pracovných podmienok v nemocnici a kvietky, aj keď by boli krásne, sme radšej nahradili nákupmi rúšok a iných ochranných pomôcok. Veríme, že nám túto malú zmenu sestry tento rok odpustia a po uvoľnení opatrení si to spoločne vynahradíme," doplnili Stalmašek, Bízik a Braška.