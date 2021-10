V žilinskej nemocnici obmedzia plánované operácie

Žilina 5. októbra (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline obmedzia plánované operácie. Dôvodom je presun špecializovaných zdravotníkov z takzvaných bielych oddelení, ktorí aktuálne poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením COVID-19. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej ostanú pôrody, akútne a onkologické výkony zachované.



Doplnila, že delta variant sa šíri rýchlejšie a v porovnaní s druhou vlnou pandémie sa rapídne zhoršuje i zdravotný stav pacientov. Ventiláciu potrebuje v kratšom časovom období hospitalizácie výrazne viac ľudí. "O pacientov v ťažkom stave sa musia starať skúsení lekári a sestry. Za štandardných okolností pôsobia na anestéziologickom oddelení, JIS či operačných oddeleniach. Ich presun do COVID pavilónu znamená výrazné oslabenie personálu, ktorý potrebujeme k plánovanej operatíve. Nemáme teda inú možnosť ako ďalšie obmedzenie operácií, ktoré znesú odklad," informoval medicínsky riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Bízik.



Rokovanie krízového štábu FNsP Žilina vyústilo do zvolania utorkového online koordinačného stretnutia všetkých nemocníc v Žilinskom kraji. "Prudké zhoršenie epidemiologickej situácie a problémy v našej a čadčianskej nemocnici ukázali, že súčasný postup riadenia príjmu a starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19 nie je adekvátny k personálnym a prevádzkovým možnostiam jednotlivých zdravotníckych zariadení. Žiadali sme preto zmeny v spoločnej koordinácii a vzájomnej pomoci," priblížil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek.



Vedenie FNsP Žilina podľa neho schválilo príplatky pre všetkých jej zamestnancov, pracujúcich v COVID pavilóne až do výšky sedem eur na hodinu k ich základnej mzde. "Napriek tomu, že tieto príplatky na úrovni štátu schválené neboli, považujeme za dôležité oceniť a motivovať ľudí pracujúcich v rizikových, infekčných podmienkach," doplnil Stalmašek.



Nemocnici podľa Zátekovej chýbajú predovšetkým lekári s internistickým kmeňom a v tejto súvislosti rovnako špecializované sestry na JIS a OAIM, bez ktorých nie je možné súčasne realizovať plánované operácie i zabezpečiť starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 v kritickom stave.