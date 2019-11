ŽSK bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 255,61 mil. eur

Žilina 25. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 255,618 milióna eur, ktorý na pondelkovom zasadnutí schválili poslanci zastupiteľstva ŽSK.



Celkové príjmy ŽSK v roku 2020 sú oproti rozpočtu 2019 vyššie o 21,35 percenta. "V roku 2020 sa predpokladá rast daňových príjmov o 6,85 milióna eur, grantov a transferov o 14,67 milióna eur, rast nedaňových príjmov o 916.004 eur a zapojenie finančných prostriedkov z úveru a rezervného fondu navyše o 16,99 milióna eur. Výdavková časť rozpočtu je viazaná hlavne na daňové príjmy, ktoré tvoria z rozpočtu 45,77 percenta. Bežné výdavky tvoria z celkového rozpočtu 77,22 percenta, kapitálové výdavky 17,44 percenta a výdavkové finančné operácie 5,34 percenta," uvádza sa v schválenom rozpočte.



Bežné výdavky v porovnaní so schváleným rozpočtom 2019 predstavujú nárast o 29,88 milióna eur (17,84 percenta). "Výraznejšie zvýšenie rozpočtu o 5,3 milióna eur oproti schválenému rozpočtu 2019 je na úseku sociálneho zabezpečenia (12,08 percenta), na úseku vzdelávania je nárast o 15,73 milióna eur (21,88 percenta), na doprave je nárast o 6,01 milióna eur (20,7 percenta), na kultúre 1,44 milióna eur (16,9 %). Z kapitálových výdavkov je najviac investícií do oblasti eurofondov 52,18 percenta, dopravy 26,21 percenta a vzdelávania 8,75 percenta. Schodok kapitálového rozpočtu plánovaný v objeme 38,94 milióna eur bude krytý z prebytku bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií," píše sa v rozpočte na rok 2020.



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej tvoria podielové dane z celkového rozpočtu 117 miliónov eur. "Rozpočet vyzerá ako dostatočne veľký. Ale legislatíva, ktorú prijala Národná rada SR, nám spôsobí veľké problémy pri poskytovaní verejných služieb. Vo veľkej miere narastú osobné náklady, tam je extrémny nárast minimálnej mzdy, tento rok až o 11,5 percenta. Takisto sú to záväzky, ktoré vyplývajú z kolektívnej zmluvy. Výpadok v rozpočte, ktorý spôsobilo zvýšenie odpočítateľnej položky, je vo výške 5,6 milióna eur. To sú všetko peniaze, ktoré sme mohli posunúť na investičné zámery," povedala Jurinová.











