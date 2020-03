Žilinský kraj distribuuje ochranné pomôcky lekárom aj zariadeniam

Žilina 20. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) postupne distribuuje ochranné pomôcky lekárom a agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zároveň zabezpečuje dodanie rúšok a ďalších ochranných prostriedkov do zariadení sociálnych služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že ŽSK zatiaľ poskytuje ochranné pomôcky, ktoré dorazili zo Štátnych hmotných rezerv SR. "Chirurgické masky, ochranné rukavice a návleky boli rozdelené lekárom primárneho kontaktu - všeobecným lekárom, pediatrom a agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti," dodala Remencová.



"Sústredili sme sa na to, aby sme ochrannými prostriedkami vybavili ľudí, bez ktorých by nebolo možné situáciu s novým koronavísurom zvládnuť, a to sú naši zdravotníci. Žiaľ, dodávka nepokrýva skutočné potreby. ŽSK aktívne pomáha pri zabezpečovaní ochranných pracovných prostriedkov. Snahou je vybaviť všetkých, ktorí ich potrebujú, a k nim patria aj zamestnanci a obyvatelia zariadení sociálnych služieb a ďalší pracovníci zariadení ŽSK. Do výroby rúšok sa zapojili tiež centrá sociálnych služieb a ja som im veľmi vďačná, že nám pomáhajú a robia, čo je v ich silách," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Nemocnice v pôsobnosti ŽSK odložili všetky plánované operácie, ambulantné zákroky a poskytujú bezodkladnú zdravotnú starostlivosť. "Nemocnice máme pripravené, aby v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie mali k dispozícii voľné lôžkové aj personálne kapacity. Pred nemocnicami a centrami zdravotnej starostlivosti sme vytvorili filtračné vstupy, aby sme pacientov s podozrením na nový koronavírus oddelili od ostatných pacientov, zdravotníckeho personálu a znížili riziko šírenia nákazy," uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



"ŽSK je pripravený poskytnúť stredoškolské internáty ako núdzové karanténne ubytovanie. Na internátoch v kraji je k dispozícii 770 lôžok. Začínajú už slúžiť zdravotníkom, ktorí museli byť izolovaní a nechceli ohroziť svoje rodiny a ďalších," uzavrela Remencová.