Žilinčan oblial mestských policajtov a snažil sa ich zapáliť

Žilina 28. decembra (TASR) – Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Žiline obvinil 41-ročného muža zo Žiliny pre trestný čin útoku na verejného činiteľa. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Gabriely Kremeňovej polial obvinený muž v nedeľu (26. 12.) benzínom priestor pred budovou Mestskej polície (MsP) v Žiline, mestských policajtov a snažil sa benzín zapáliť.



"Neskôr prišiel k budove mestskej polície. V ruke držal plastovú bandasku s benzínom, ktorým polial priestor pred vstupom do budovy aj príslušníkov mestskej polície. Naďalej sa policajtom vulgárne vyhrážal ujmou na zdraví a na živote, pričom sa snažil zapáliť rozliaty benzín," uviedla Kremeňová s tým, že k zraneniu osôb nedošlo.



Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. "Vyšetrovateľ PZ spracoval podnet na návrh na vzatie obvineného muža do väzby. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.