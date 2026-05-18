Žilinčania budú môcť hlasovať v participatívnom projekte Miestečká
Hlasovanie o víťaznom projekte symbolicky odštartuje primátor priamo na Staromestských slávnostiach.
Autor TASR
Žilina 18. mája (TASR) - Súčasťou pripravovaného 30. ročníka Staromestských slávností na konci mája bude aj spustenie hlasovania o nových participatívnych projektoch mesta s názvom Miestečká. Ako informoval primátor mesta Peter Fiabáne, Žilinčania budú rozhodovať o oživení vybraných verejných priestorov v centre mesta. Hlasovať sa bude priamo počas slávností na Mariánskom námestí a online prostredníctvom webovej stránky mesta.
„Tri návrhy na oživenie verejných priestorov vychádzajú z potrieb miestnych komunít, najmä mladých ľudí, rodín s deťmi, umelcov aj seniorov. Chceme, aby mali Žilinčania možnosť aktívne ovplyvňovať podobu mesta, v ktorom žijú, a aby cítili, že verejný priestor vzniká aj na základe ich nápadov a prianí. Zároveň budú môcť sami rozhodnúť, ktorý z projektov získa svoju finálnu podobu a realizáciu,“ uviedol Fiabáne.
Žilinčania si budú vyberať spomedzi troch lokalít, ktoré majú potenciál na oživenie a aktívnejšie využívanie. Návrhy vznikli spoluprácou Útvaru hlavného architekta (ÚHA) a Mestskej kultúry Žilina. „Každý z návrhov prináša vlastnú atmosféru aj vizuálny charakter - od umeleckých inštalácií na Jezuitskej ulici, cez kreatívny a experimentálny priestor v Pasáži Horný val až po Hudobný pavilón v Sade SNP, ktorý má poskytnúť priestor pre pohyb, umenie a medzigeneračné stretávanie,“ priblížila Martina Lazarová z ÚHA.
Hlasovanie o víťaznom projekte symbolicky odštartuje primátor priamo na Staromestských slávnostiach. „Po skončení podujatia sa bude dať naďalej hlasovať online prostredníctvom webu mesta, kde záujemcovia nájdu všetky informácie. Posledným dňom hlasovania bude 22. jún a víťazný projekt chceme zrealizovať počas letných mesiacov,“ doplnila riaditeľka Mestskej kultúry Žilina Beáta Tamašiová.
