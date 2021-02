Žilinčania môžu cez víkend využiť na testovanie 20 odberových miest

Žilina 11. februára (TASR) – Žilinčania môžu počas najbližšieho víkendu (13. – 14. 2.) využiť na skríningové testovanie 20 odberových miest v 10 lokalitách mesta. Možnosť elektronickej rezervácie termínu na testovanie ponúkne podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka sedem odberových miest.



"Testovanie sa uskutoční v sobotu aj v nedeľu od 8.00 do 20.00 h, s obvyklými prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.45 h. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 h, v odberných miestach s elektronickou rezerváciou o 19.45 h," uviedol hovorca mesta.



Dôvodom pre opakovanie testovania v Žiline je COVID automat, ktorý začal od pondelka (8. 2.) platiť na celom území Slovenska. "Epidemická situácia v okrese Žilina sa po aktualizácii automatu v utorok (9. 2.) mierne zhoršila, čím sa presunul z II. (červeného) do III. (bordového) stupňa varovania. Podľa platných pravidiel potrebujú od 10. februára obyvatelia zo Žilinského okresu na cestu do práce negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní. Rovnaká povinnosť platí aj pri pohybe medzi okresmi," doplnil Miškovčík.



"Je možné, že sa pred niektorými odbernými miestnosťami budú tvoriť rady čakajúcich. Prednosť majú rodičia s deťmi, tehotné ženy, seniori či ľudia so zdravotným znevýhodnením. Žilinská samospráva vyzýva na prejavy spolupatričnosti, tolerancie a dodržiavanie preventívnych opatrení. Povinné sú rúška, používanie dezinfekcie a dodržiavanie rozstupov," vysvetlil hovorca mesta.



Pripomenul, že v Žiline aktuálne funguje deväť súkromných mobilných odberových miest na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. "Žilinčanom sú k dispozícii v pracovných dňoch, niektoré fungujú aj počas víkendu," dodal Miškovčík.



Všetky aktuálne informácie nájdu Žilinčania na internetovej stránke mesta, osobitnej internetovej stránke koronavirus.zilina.sk alebo mestskej stránke na sociálnej sieti.