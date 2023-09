Európsky týždeň mobility v Žiline otvoria raňajky pre cyklistov

Žilina 13. septembra (TASR) - Žilinčania budú môcť počas Európskeho týždňa mobility bicyklovať po raňajky či olovrant a zúčastniť sa na športových a kultúrnych aktivitách. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Holienčíkovej sa týždeň v duchu témy "Šetri energiu" začne v Žiline v utorok 19. septembra.



Doplnila, že týždeň mobility otvoria o 6.30 h raňajky pre cyklistov na moste na Bulvári. V stredu (20. 9.) od 15.30 h si budú môcť Žilinčania na Bulvári zabicyklovať aj po olovrant. Na rovnakom mieste sa uskutoční o 17.00 h vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli a žrebovanie hlavnej ceny, ktorou je elektrobicykel.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že mesto pravidelne podporuje túto kampaň a organizuje aktivity, ktoré obyvateľov motivujú k udržateľnej mobilite. "Aj tento rok sme pripravili bohatý program. Verím, že poteší deti i dospelých," uviedol s tým, že pripravené aktivity zdôraznia výhody alternatívnych spôsobov dopravy a využitia verejného priestoru.



Cestovanie mestskou hromadnou dopravou v Žiline bude v piatok (22. 9.) celý deň zadarmo. Dopravný podnik mesta Žiliny ponúkne počas celého týždňa novým zákazníkom možnosť vybaviť si dopravnú kartu zdarma. "Ak si cestujúci na kartu zakúpia akýkoľvek predplatný cestovný lístok alebo naplnia kredit do elektronickej peňaženky," dodala Holienčíková.



Upozornila, že v duchu hesla Zaži ulicu inak! bude v piatok od 7.00 h do 17.30 h uzavretá ulica pred mestským úradom v úseku od ulice Republiky po ulicu Veľká Okružná. "Od 8.00 h ju zaplnia deti z materských a základných škôl, pre ktoré budú pripravené športovo-vzdelávacie aktivity. Od 13.00 h si budú môcť Žilinčania vyskúšať ďalšie športové aktivity. K dispozícii bude skákací hrad, simulátory nehodových situácií, dopravné ihrisko, tvorivé dielne, tanečné vystúpenia či vystúpenie kaskadéra," priblížila hovorkyňa mesta.



Európsky týždeň mobility v Žiline sa zavŕši jesennou cyklojazdou. Cyklisti vyštartujú spred mestského úradu v piatok o 17.30 h.