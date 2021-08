Žilinčania najazdili do práce na bicykli 101.456 kilometrov

Žilina 10. augusta (TASR) - Do celonárodnej súťaže Do práce na bicykli sa v Žiline počas júna zapojilo 679 súťažiacich v 198 tímoch. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka odjazdili celkovo 101.456 kilometrov.



Doplnil, že medzi individuálnymi súťažiacimi si prvenstvo v počte jázd odniesol Tomáš Polák z Ako nič Racing team, ktorý absolvoval celkom 60 jázd. "Najviac odjazdil Juraj Hrabovec z tímu Prokrastinator - 1873 kilometrov. V rámci bonusovej kategórie vyžrebovali Ivana Tavača, ktorý získal hodnotnú vecnú výhru. Záverečné žrebovanie sa uskutočnilo spomedzi 388 súťažiacich, ktorí najazdili aspoň dve tretiny ciest do práce a z práce na bicykli, alebo minimálne 500 kilometrov," vysvetlil Miškovčík.



"Som veľmi rád, že aj ďalší ročník súťaže Do práce na bicykli máme za sebou a s výbornými výsledkami pre Žilinu. Tretie miesto medzi samosprávami je zároveň ukazovateľom toho, že alternatívne spôsoby dopravy, ktoré sú bez emisií a šetrné k životnému prostrediu, majú v Žiline stále viac priaznivcov," podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.