Žilinčania sa zapoja do čistenia mesta

Žilina 16. apríla (TASR) – V Žiline sa začalo jarné upratovanie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Mesto pripravilo niekoľko aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť aj obyvatelia. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



V piatok 22. apríla sa začne čistenie brehov Rajčianky, do ktorého sa zapoja žilinské firmy a organizácie, od soboty 23. apríla aj verejnosť. Miškovčík priblížil, že do plánu čistenia mesta sú tento rok zaradené aj skládky odpadu, ktoré nelegálne vznikli na území Žiliny.



"O tom, ako chrániť naše životné prostredie, sa 22. apríla dozvedia deti z materských a základných škôl na vzdelávacom podujatí v Parku Ľudovíta Štúra. Popoludní budú pokračovať voľnočasové aktivity pre verejnosť v rámci Dňa Zeme," uviedol hovorca mesta. Celodenný program venovaný prírode a jej ochrane ukončí večerná cyklojazda.



Biologicky rozložiteľný odpad v Žiline zbierajú do 25. apríla podľa harmonogramu zverejneného na webovej stránke mesta. Obyvatelia môžu do pristavených veľkokapacitných kontajnerov odovzdať odpad zo záhrad. Na vyhodenie objemných komunálnych odpadov slúžia veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú v rôznych častiach mesta pristavené do 24. apríla. "Ľudia do nich môžu hádzať napríklad koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a podobne," dodal Miškovčík.