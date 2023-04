Žilina 5. apríla (TASR) – Žilinčania vlani vytriedili necelých 440 ton kuchynského odpadu, čo je takmer o 74 ton menej ako v roku 2021. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



Systém separovania kuchynského odpadu sa podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho podarilo úspešne nastaviť a zaviesť vo všetkých častiach mesta. "Pre každú domácnosť v bytovom dome sme pripravili štartovací balíček určený na triedenie kuchynského bioodpadu a po celom meste sme rozmiestnili špeciálne smetné nádoby na kuchynský odpad," priblížil.



Minulý rok v septembri spustila žilinská radnica aj pilotný projekt, keď sa do hnedých zberných nádob na kuchynský odpad začali vkladať biologicky degradovateľné vrecia. "Tie mali zabrániť vytekaniu tekutín do smetných nádob, čo malo za následok nepríjemný zápach. Projekt sa osvedčil, preto bude samospráva aj tento rok počas teplých letných mesiacov používať tieto vrecia," uviedla Zigová.



Doplnila, že v lete bude zabezpečené aj pravidelné čistenie nádob a stojísk. "Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zabezpečuje zmluvná spoločnosť T+T. V období od októbra do marca minimálne raz za dva týždne a od marca do septembra raz za týždeň. Na sídlisku Hájik zabezpečila radnica 60 nádob proti prevráteniu, pretože biologicky rozložiteľný kuchynský odpad priťahoval diviačiu zver," dodala hovorkyňa mesta.



Pre obyvateľov v rodinných domoch zabezpečila samospráva vlastné kompostéry. "Správnym triedením sa dá biologický odpad zmeniť na kompost, ktorý sa môže ďalej využívať v záhradkách. Mesto plánuje v procese efektívneho triedenia kuchynského rozložiteľného odpadu pokračovať. V budúcnosti zvažuje vytvoriť niekoľko menších mestských kompostární, ktoré by vedeli tento druh odpadu ekologicky spracovať," podotkla Zigová.



Pripomenula, že minulý rok pribudli v Žiline a jej mestských častiach aj nové nádoby na zber jedlých tukov a olejov. "Do triedeného odpadu patria všetky jedlé oleje a tuky, používané doma pri príprave jedla. Použité oleje a tuky stačí zliať do akejkoľvek PET fľaše a odniesť do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja," uzavrela hovorkyňa mesta.