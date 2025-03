Žilinčania zapojení do množstvového zberu môžu získať kompost zdarma

Žilina 18. marca (TASR) - Žilinská radnica ponúka obyvateľom domácností zapojených do množstvového zberu odpadu možnosť získať zdarma kompost. Od 24. marca si ho môžu vyzdvihnúť na zbernom dvore v Považskom Chlmci. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



"Žilinčania, ktorí si prevzali nádobu na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, si môžu kompost vyzdvihnúť počas prevádzkových hodín, čiže od pondelka do piatka v čase od 10.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Záujemcovia si so sebou musia priniesť vlastné náradie na nakladanie kompostu," uviedla Ondrášová.



Upozornila, že občania sa musia preukázať občianskym preukazom, nahlásiť zberné miesto, ktoré uviedli pri registrácii ku množstvovému zberu v distribučnom centre a uviesť aj RFID kód 20-litrovej nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. "Hygienizovaný vyzretý kompost zo špecializovanej kompostárne je vhodný na sadové úpravy a záujemcovia spĺňajúci podmienky si môžu jednorazovo nabrať potrebné množstvo zdarma," dodala Ondrášová.