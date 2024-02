Žilinka navštívil Reedukačné centrum Trstín

Bratislava/Trstín 13. februára (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka absolvoval spolu so svojím námestníkom Jozefom Sedlákom neohlásenú návštevu Reedukačného centra Trstín. Šéf Generálnej prokuratúry SR hovorí o katastrofálnych podmienkach, ktoré sú nehodné starostlivosti o maloletých v 21. storočí.



"Aj dnešná návšteva ma len utvrdila v nevyhnutnosti koncepčnej a systémovej zmeny starostlivosti štátu o deti. Zmeny musia garantovať vytvorenie takých podmienok, ktoré zamestnancom reedukačných centier umožnia reálne vykonávať svoje poslanie v najlepšom záujme detí," zdôraznil Žilinka na sociálnej sieti.



Aj na základe osobnej návštevy považuje vystúpenie v pléne Národnej rady SR, o ktoré požiadal 17. januára, za ešte naliehavejšie.



Generálna prokuratúra SR v minulom roku realizovala kontrolu v reedukačných zariadeniach na Slovensku. Vo výsledku skonštatovala, že centrá neplnia svoj účel a nepredstavujú pre deti ani bezpečné miesto, kde by boli dodržiavané ich práva. Považuje za alarmujúci aj stav, ktorý umožňuje, aby sa dieťa v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania, a to dokonca opakovane.