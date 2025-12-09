Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinka odvolal Balogha z funkcie krajského prokurátora v Žiline

Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava/Žilina 9. decembra (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR odvolal Tomáša Balogha z funkcie krajského prokurátora v Žiline. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
