Žilinka vymenoval T. Balogha do funkcie krajského prokurátora v Žiline

Bratislava 1. februára (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka vymenoval do funkcie krajského prokurátora v Žiline Tomáša Balogha. Vo funkcii nahradil Ingrid Šamajovú, ktorá odišla do dôchodku. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



"Doterajšej krajskej prokurátorke JUDr. Ingrid Šamajovej, ktorá odišla do dôchodku, generálny prokurátor poďakoval za jej pôsobenie v rezorte prokuratúry a presadzovanie práva a spravodlivosti," podotkol Skladan.