Žilinská detská ortopédia zavádza do praxe novú metódu liečby

Žilina 14. júla (TASR) – Oddelenie detskej ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline ako prvé pracovisko na Slovensku zrealizovalo operáciu dvoch pacientov založenú na novej metóde rastúceho vnútrodreňového fixátora.



Technológia je zameraná na špecifické vrodené ochorenia dlhých kostí, ako sú osteogenesis imperfecta, vrodený pakĺb predkolenia či vrodené genetické a metabolické chyby. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Teleskopický fixátor sa aplikuje na stehennú kosť, predkolenie alebo rameno. „Prináša doteraz neexistujúcu možnosť adekvátnej operačnej liečby u mladších detí. Tím primára oddelenia pediatrickej ortopédie a oddelenia spondylochirurgie žilinskej nemocnice Juraja Popluhára operoval postupne prvé dve deti – šesťročného chlapca a osemročné dievčatko," konkretizovala hovorkyňa nemocnice.



Ako zdôraznil primár oddelenia, obaja pacienti trpia vrodenou lámavosťou kostí. Kosti sú veľmi krehké, ľahko sa lámu aj pri banálnych úrazoch, prípadne sa ohýbajú do rôznych tvarov a tiež môžu skončiť so zlomeninami.



„Cieľom nového inštrumentária je kosť vyrovnať, spevniť a zároveň umožniť jej ďalší rast s dieťaťom. Princíp stabilnej vnútrodreňovej fixácie robíme síce desaťročia, no je nerastúci, čiže u malých detí po čase nefunguje a musí sa vymeniť. Ideálnym riešením je preto technológia teleskopického fixátora, ktorý rastie s dieťaťom," povedal Popluhár.



Systém rastúceho vnútrodreňového fixátora bol na Slovensku zakategorizovaný ministerstvom zdravotníctva 1. júla tohto roka. Prvé dve operácie zrealizoval tím pediatrickej ortopédie v Žiline kompletne vo vlastnej réžii. Počas letných mesiacov plánuje oddelenie zrealizovať typ novej operácie v prípade ochorenia ďalších troch detí, ktoré čakajú na túto liečbu.