Žilinská diecéza chce zrekonštruovať Katedrálu Najsvätejšej Trojice

Žilina 19. februára (TASR) - Žilinská diecéza predstavila v stredu projekt komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Jej tri etapy zahŕňajú obnovu exteriéru (2020 - 2021), interiéru (2022 - 2024) a obnova hnuteľných kultúrnych pamiatok v interiéri (2025).







Na prvú etapu rekonštrukcie podpísala Žilinská diecéza zmluvu s dodávateľom vo výške 1,18 milióna eur. "Mám veľkú nádej, že po dnešnom naštartovaní rekonštrukciu aj dokončíme. Disponujeme čiastkou 801.000 eur z Ministerstva kultúry SR a myslím si, že to je dobrý základ, aby sme mohli začať. Je to záležitosť nielen farnosti a mesta Žiliny, ale celej diecézy a aj hrdosti Žilinčanov či Žilincov. Teším sa na to, že s božou aj ľudskou pomocou to budeme vedieť zvládať," povedal žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.



Podľa ekonóma Žilinskej diecézy Petra Dubeca sú celkové predpokladané náklady na prvú etapu 1,25 milióna eur. "Z prostriedkov Žilinskej diecézy a farnosti Žilina bolo doteraz prefinancovaných do prípravných prác rekonštrukcie katedrály zhruba 170.000 eur a do Burianovej veže zhruba 55.000 eur. Po začiatku obnovy by sme radi komunikovali s darcami - máme zriadený účet a chceme osloviť širšiu verejnosť. Zároveň prosiť ľudí, ktorí prichádzajú do katedrály a komunikovať so sponzormi," uviedol Dubec.



Podporu rekonštrukcii vyjadrila predsedníčka žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, rektor Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Jandačka aj primátor Žiliny Peter Fiabáne. "Silueta Katedrály Najsvätejšej Trojice je asi najznámejším obrázkom zo Žiliny. Obyvatelia, ale aj návštevníci mesta ho vnímajú ako jeden z najkrajších vizuálnych prvkov. Katedrála po niekoľko storočí prechádzala mnohými prestavbami a dnes stojí pred podobnou etapou. Chcem sa poďakovať biskupskému úradu, že našiel odvahu sa do rekonštrukcie pustiť. Urobíme všetko pre to, aby sme rekonštrukcii pomohli," zdôraznil Fiabáne.



Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš pripomenul, že pamiatková obnova žilinskej katedrály začala tesne po vzniku Žilinskej diecézy v roku 2008. "Začala sa pripravovať dokumentácia na obnovu. Robili sa architektonicko-historické výskumy, reštaurátorské výskumy v interiéry, archeologické výskumy. Veľmi dlhý proces, ktorý bol sprevádzaný konzultáciami, hľadaním riešení. Verím, že keď sa naštartuje samotná obnova, potom už niet cesty späť a bude pokračovať. Nielen prvou etapou, ale aj ďalšími, aby katedrála s Burianovou vežou zasvietili a boli skutočnou pýchou Žiliny," podotkol Dudáš.



Prvá etapa rekonštrukcie by sa mala podľa reštaurátora a konateľa dodávateľskej firmy Mária Flaugnattiho ukončiť po 22 mesiacoch. "Práce sú rozdelené chronologicky na dve etapy. V prvej budeme riešiť samotnú vežu, v druhej loď katedrály. Lešenie bude v prvej fáze postavené na celú vežu do výšky 41 až 45 metrov. V letných mesiacoch sa posunie aj na objekt samotnej lode. Čiže, celý objekt bude v lešení. Ale z veže pôjde na konci tohto roka lešenie dolu a reštaurátorské práce na veži budú ukončené," uviedol Flaugnatti s tým, že prevádzka kostola ostáva zachovaná.



"Je to veľká výzva, pretože je to významná pamiatka a je to aj veľký objem prác. Jedna vec je samotný vizuál a ďalšou sú aj statické poruchy, ktoré si vyžadujú opravu. Celý kostol by mal ísť do vizuálu stredoveku a interiér sa podstatne zmení – zjednoduší sa," dodal reštaurátor.



Základy chrámu siahajú do 13. storočia, niekoľkokrát ho zničili požiare, raz zemetrasenie, vždy ho však obnovili.