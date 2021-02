Žilinská FNsP predstavila zámer vybudovania novej nemocnice

Žilina 3. februára (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline predložila Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR investičný zámer vybudovania novej nemocnice. Projekt sa uchádza o zaradenie do národného Plánu obnovy a odolnosti SR. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej by výstavba novej nemocnice a rekonštrukcia ambulantnej časti hlavnej budovy polikliniky mohli byť v rámci národného plánu financované zo zdrojov Európskej komisie.



"Je na čase, aby krajská, koncová a tretia najväčšia fakultná nemocnica na Slovensku, so spádovou oblasťou štvrť milióna obyvateľov, konečne získala podporu na komplexnú modernizáciu," povedal generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.



Podotkol, že technický stav budov je žalostný. "Snažíme sa síce postupne rekonštruovať priestory i vybavenie, no ide to príliš pomaly. Vlastnými silami a zdrojmi nevieme vyriešiť väčšie problémy, či už je to zastaraný systém kúrenia, elektroinštalácií, kanalizácií, striech, dispozícia a stav operačných traktov. Po zvážení všetkých aspektov preto považujeme za najefektívnejšie riešenie výstavbu novej budovy v tesnej blízkosti heliportu, kde sústredíme centrálne operačné sály, urgentný príjem pre kapacitu spádu 220.000 pacientov, lôžka JIS, zdieľanú lôžkovú časť a ďalšie zložky," priblížil Stalmašek.



Záujmom je tiež vrátiť do Žiliny dôležité, v minulosti zrušené lôžkové oddelenia, ako je infekčné, pľúcne, kožné. "Pôvodné kapacity existujúcich budov by zase do budúcnosti poskytli priestor na rozšírenie chýbajúcich kapacít v rámci geriatrickej a paliatívnej starostlivosti," doplnil Stalmašek.



Ekonomický riaditeľ FNsP Žilina Peter Braška upozornil, že pavilónový systém nemocníc je dnes nevyhovujúci. "Ak chceme, aby boli riadené efektívne a kvalitne, potrebujeme na to efektívne a kvalitné prostredie, podmienky. Takto chceme nastaviť systém v Žiline. Centrálne riadiť hospitalizácie, obložnosť, plánovať operácie, personálne zabezpečenie, nastaviť energetický manažment, efektívne využívať digitalizáciu. Nemocnici vrátiť činnosti, ktoré zlepšia jej príjmovú časť prevádzky," vysvetlil Braška.



Ambulantný trakt hlavnej budovy polikliniky má podľa neho výhodnú strategickú polohu, preto vedenie v zámere počíta s jeho zachovaním a kompletnou rekonštrukciou.