Žilinská hasičská mobilná ambulancia odobrala za týždeň 371 vzoriek

Žilina 30. marca (TASR) – Mobilná ambulancia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline odobrala minulý týždeň celkovo 371 vzoriek na testovanie ochorenia COVID-19. TASR o tom informoval riaditeľ KR HaZZ v Žiline Jaroslav Kapusniak.



"Išlo prevažne o odbery v karanténnych zariadeniach Ministerstva vnútra (MV) SR a Ozbrojených síl (OS) SR v Žilinskom kraji. V nich vykonávame odbery aj v spolupráci s ambulanciou z Banskej Bystrice. Na miestach určených regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline a v Čadci odobrala posádka mobilnej ambulancie viac ako 60 vzoriek na testovanie ochorenia COVID-19," uviedol Kapusniak.



Vysvetlil, že určeným osobám odoberajú vzorky na testovanie z horných a dolných dýchacích ciest a uložia ich do špeciálneho obalu. „Vzorky potom prevážame do laboratória RÚVZ v Banskej Bystrici. Posádka mobilnej ambulancie pracuje prevažne v minimálnom zložení jeden plus jeden, prípadne jeden plus dvaja a mení sa každých 24 hodín," doplnil riaditeľ KR HaZZ.



Mobilná ambulancia pôsobí v Žilinskom kraji od októbra 2019 pri klasickej zásahovej činnosti hasičov. "Najmä pri dopravných nehodách a je záložnou jednotkou v prípade väčšieho požiaru. Na základe rozhodnutia krízového štábu Okresného úradu v Žiline slúži na mobilné odbery najmä pre RÚVZ v Čadci, Žiline a Martine," dodal Kapusniak.