< sekcia Regióny
Žilinská hematológia je zmodernizovaná, sídli v nových priestoroch
Pacienti a personál získali modernejšie, priestrannejšie a komfortnejšie zázemie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Žilina 16. marca (TASR) - Oddelenie hematológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa presťahovalo do nových priestorov na štvrtom poschodí budovy polikliniky. Nové pracovisko disponuje väčšou rozlohou, vyšším počtom ambulancií a vyšetrovní, ako aj moderným vybavením. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Pacienti a personál získali modernejšie, priestrannejšie a komfortnejšie zázemie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. „Priestory sú plne klimatizované a pacientom je k dispozícii komfortnejšia čakáreň s televízormi. Dôležitým prínosom rekonštrukcie je vyššia miera súkromia počas vyšetrení a liečby. Súčasťou nového zázemia sú aj rozšírené kapacity na podávanie infúznej liečby. Onkohematologickí pacienti tak získali komfortný priestor na podávanie chemoterapie,“ priblížila Fialová.
Modernizácia pracoviska zároveň zohľadnila aj praktické potreby zdravotníckeho personálu. Nové dispozičné riešenie umožňuje efektívnejšiu organizáciu práce, lepšiu dostupnosť jednotlivých pracovísk a plynulejší pohyb pacientov v rámci ambulantnej starostlivosti. „Cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré bude spĺňať nielen medicínske, ale aj prevádzkové požiadavky moderného zdravotníckeho zariadenia. Nové priestory predstavujú výrazný posun v komforte pre našich pacientov aj personál,“ uviedla vedúca lekárka oddelenia hematológie a krvnej banky FNsP Žilina Marta Kučeráková.
Podľa riaditeľa žilinskej nemocnice Juraja Kaciana je presťahovanie hematologického pracoviska z prízemia gynekologického pavilónu do hlavnej budovy polikliniky súčasťou širších rozvojových plánov nemocnice. „Systematické rekonštrukcie, ktoré realizujeme už približne dva roky, postupne prinášajú konkrétne výsledky. Nové priestory pre hematológiu sú jedným z ďalších krokov v modernizácii nemocnice a v príprave Centra intervenčnej kardiológie,“ poznamenal Kacian.
Pacienti a personál získali modernejšie, priestrannejšie a komfortnejšie zázemie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. „Priestory sú plne klimatizované a pacientom je k dispozícii komfortnejšia čakáreň s televízormi. Dôležitým prínosom rekonštrukcie je vyššia miera súkromia počas vyšetrení a liečby. Súčasťou nového zázemia sú aj rozšírené kapacity na podávanie infúznej liečby. Onkohematologickí pacienti tak získali komfortný priestor na podávanie chemoterapie,“ priblížila Fialová.
Modernizácia pracoviska zároveň zohľadnila aj praktické potreby zdravotníckeho personálu. Nové dispozičné riešenie umožňuje efektívnejšiu organizáciu práce, lepšiu dostupnosť jednotlivých pracovísk a plynulejší pohyb pacientov v rámci ambulantnej starostlivosti. „Cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré bude spĺňať nielen medicínske, ale aj prevádzkové požiadavky moderného zdravotníckeho zariadenia. Nové priestory predstavujú výrazný posun v komforte pre našich pacientov aj personál,“ uviedla vedúca lekárka oddelenia hematológie a krvnej banky FNsP Žilina Marta Kučeráková.
Podľa riaditeľa žilinskej nemocnice Juraja Kaciana je presťahovanie hematologického pracoviska z prízemia gynekologického pavilónu do hlavnej budovy polikliniky súčasťou širších rozvojových plánov nemocnice. „Systematické rekonštrukcie, ktoré realizujeme už približne dva roky, postupne prinášajú konkrétne výsledky. Nové priestory pre hematológiu sú jedným z ďalších krokov v modernizácii nemocnice a v príprave Centra intervenčnej kardiológie,“ poznamenal Kacian.