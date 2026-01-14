< sekcia Regióny
Žilinská krajská samospráva má novú digitálnu informačnú tabuľu
Autor TASR
Žilina 14. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) rozšíril svoje komunikačné nástroje o modernú digitálnu informačnú tabuľu. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Umiestnená je pred vstupom do úradnej budovy, pričom jej cieľom je sprístupňovať dôležité oznamy rýchlo, zrozumiteľne a na jednom mieste.
Digitálny panel slúži ako informačná úradná tabuľa, prostredníctvom ktorej ŽSK zverejňuje úradné dokumenty a aktuálne oznamy. „Zároveň tabuľa umožňuje prístup k ďalšiemu obsahu ako napríklad k pozvánkam na kultúrne a spoločenské podujatia a informačným plagátom, vybraným mapám, cestovným poriadkom a turistickým informáciám, a to prostredníctvom prepojenia na webové stránky ŽSK,“ priblížila Lacová.
Digitálna informačná tabuľa je navrhnutá tak, aby bola zrozumiteľná a použiteľná pre čo najširší okruh obyvateľov vrátane seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. „Okrem prehľadného zobrazenia obsahu umožňuje aj hlasové predčítanie zverejnených informácií, čím zvyšuje dostupnosť informácií pre osoby so zrakovým obmedzením,“ dodala Lacová.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová považuje spustenie elektronickej úradnej a informačnej tabule za ďalší krok k otvorenej a modernej samospráve. „Elektronická tabuľa zvyšuje transparentnosť, prehľadnosť a dostupnosť informácií - bez papierov, bez zbytočných bariér a bez obmedzenia úradnými hodinami. Je to praktický nástroj, ktorý šetrí čas občanom aj úradu a zároveň posilňuje dôveru verejnosti v samosprávu,“ podotkla Jurinová.
