< sekcia Regióny
Žilinská krajská samospráva zverejnila návrh rozpočtu na rok 2026
Návrh rozpočtu v tomto týždni prerokujú príslušné odborné komisie a krajské zastupiteľstvo sa ním bude zaoberať 10. novembra.
Autor TASR
Žilina 29. októbra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zverejnil návrh rozpočtu na budúci kalendárny rok. Zostavený je vo vyrovnanej podobe v objeme približne 313 miliónov eur. Návrh rozpočtu v tomto týždni prerokujú príslušné odborné komisie a krajské zastupiteľstvo sa ním bude zaoberať 10. novembra.
Rozpočet na rok 2026 je navrhnutý v celkovej výške 313.241.060 eur. V bežnom rozpočte je navrhnutý prebytok 16.542.820 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 34.015.600 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý nielen prebytkom bežného rozpočtu, ale aj úverovými zdrojmi.
Krajská samospráva počíta v budúcom roku s čerpaním úveru od Rozvojovej banky Európy vo výške 27 miliónov eur. Úverové zdroje chce použiť predovšetkým na eurofondové projekty, ale chce siahnuť aj po jedenapolmiliónovom úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie obstarania bytového domu v areáli Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.
Celkovo plánuje ŽSK v roku 2026 investovať v rámci kapitálových výdavkov takmer 46 miliónov eur. Približne tretina investičných prostriedkov by mala smerovať do oblasti dopravy (16 miliónov eur), necelých desať miliónov eur chce kraj preinvestovať v oblasti vzdelávania a sedem miliónov eur v oblasti zdravotníctva.
Rozpočet na rok 2026 je navrhnutý v celkovej výške 313.241.060 eur. V bežnom rozpočte je navrhnutý prebytok 16.542.820 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 34.015.600 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý nielen prebytkom bežného rozpočtu, ale aj úverovými zdrojmi.
Krajská samospráva počíta v budúcom roku s čerpaním úveru od Rozvojovej banky Európy vo výške 27 miliónov eur. Úverové zdroje chce použiť predovšetkým na eurofondové projekty, ale chce siahnuť aj po jedenapolmiliónovom úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie obstarania bytového domu v areáli Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.
Celkovo plánuje ŽSK v roku 2026 investovať v rámci kapitálových výdavkov takmer 46 miliónov eur. Približne tretina investičných prostriedkov by mala smerovať do oblasti dopravy (16 miliónov eur), necelých desať miliónov eur chce kraj preinvestovať v oblasti vzdelávania a sedem miliónov eur v oblasti zdravotníctva.